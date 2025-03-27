Костин заявил, что SWIFT стала «методом военной политики»

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Систему SWIFT необходимо уничтожить как метод военной политики, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит агентство «Прайм».

«[SWIFT стала] методом практически военной политики. Но на данный момент <...> нам нужно, чтобы банки, обслуживающие сельское хозяйство и экспорт удобрений, имели возможность коммуницировать с другими банками», — сообщил глава ВТБ журналистам в кулуарах Международного арктического форума в Мурманске.

Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка, по словам Костина, является одним из условий России в рамках соглашения по Черному морю, которое обеспечит безопасное судоходство для России и Украины. Сделку обсудили Москва и Вашингтон в Эр-Рияде 24 марта.

«Если мы представляем условия для торговли сельскохозяйственной продукцией другой стороне [Украине], то мы должны иметь возможность делать это сами», — пояснил Костин.

В МИД России выразили надежду на продолжение экспертных консультаций России и США, в том числе по вопросам сотрудничества в сельском хозяйстве. Москва ожидает, что благодаря содействию Вашингтона будет разблокирован российский сельхозэкспорт и сняты санкции с Россельхозбанка, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.