Китай запустил собственную альтернативу SWIFT для цифрового юаня
Китайская система трансграничных расчетов Renminbi Digital начала работать, сообщила пресс-служба Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.
Как уточнил сопредседатель комитета Борис Титов, систему нельзя назвать полным аналогом SWIFT, поскольку она предлагает расчеты в цифровом юане. «Однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна», — пояснил Титов.
Цифровой юань — это токен, который обращается в китайском государственном блокчейне. Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуру.
Renminbi Digital уже доступна в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ.
В 2025 году еще до полноценного запуска система обеспечила оборот в цифровых юанях, эквивалентный более чем $90 млрд.
