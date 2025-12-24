В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича разведчиком

Протасевич уже был белорусским разведчиком в разгар протестов в 2020 году, он собирал за границей информацию для Минска, заявили в КГБ Белоруссии. Речь идет о спонсорах и организаторах «подрывных центров», уточнили там

Роман Протасевич (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в разгар протестов в 2020 году был белорусским разведчиком и, находясь за границей, добывал для Минска важную информацию, заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель. Его слова передает корреспондент БелТА.

«Да, Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. <...> Его вклад был достаточно серьезным по ряду аспектов», — сказал Тертель.

В качестве примера он рассказал, что в 2020 году, когда «силовики собирались каждый день и обсуждали, чего ждать от очередных попыток переворота», был «серьезный процент данных», которые добывались Протасевичем. Поэтому правоохранительные органы знали, как ситуация будет развиваться, сказал Тертель.

«Кроме того, полностью благодаря его работе мы владели динамикой создания этих подрывных центров: кто за ними стоял, кто финансировал, кто (к примеру, бывший премьер Польши) приезжал туда, какие деньги обещал, из какого фонда, сколько должностей выделили на варшавский офис», — заключил он.

О том, что Протасевич был сотрудником разведки Белоруссии, в конце октября рассказал президент Александр Лукашенко.

Канал Nexta освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года (белорусские власти позднее признали команду канала экстремистской организацией). Сам Протасевич работал из Польши, которую попросил предоставить убежище. Уже осенью того же года он ушел из редакции и переехал в Литву. Там он сначала присоединился к штабу бывшего конкурента Лукашенко на выборах Светланы Тихановской, а позже начал работать в телеграм-канале «Беларусь головного мозга».

В мае 2021-го он возвращался вместе с девушкой, россиянкой Софьей Сапегой, из Афин в Вильнюс, когда их самолет был посажен в Минске из-за сообщения о возможном минировании. Пару с борта сняли и задержали. В дальнейшем это привело к введению авиасанкций со стороны ЕС: союз запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, европейским авиакомпаниям было рекомендовано избегать полетов над Белоруссией.

После задержания Протасевич начал активно сотрудничать с белорусскими властями. Весной 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, затем президент Лукашенко его помиловал. Сапега тоже была осуждена, а затем помилована и передана России.