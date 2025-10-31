Лукашенко назвал экс-главреда Nexta Протасевича белорусским разведчиком

Лукашенко заявил, что руководивший Nexta во время протестов Протасевич был сотрудником разведки Белоруссии, а в 2021-м его вынужденно сняли с рейса Ryanair

Роман Протасевич (Фото: Наталья Таланова / ТАСС)

Бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был сотрудником разведки страны, заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — сказал он, вспоминая ситуацию с посадкой рейса Ryanair, которым летел Протасевич.

В мае 2021-го он возвращался вместе с девушкой, россиянкой Софьей Сапегой, из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен в Минске из-за сообщения о возможном минировании. Протасевича и Сапегу с борта сняли. В дальнейшем это привело к введению авиасанкций со стороны ЕС: он запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, европейским авиакомпаниям было рекомендовано избегать полетов над Белоруссией.

Лукашенко, говоря о посадке рейса, заявил, что самолет, когда поступило сообщение о минировании, уже был над Вильнюсом, но почему-то его развернули и направили в белорусскую столицу. «Сели в Минске. Я говорю: «Ну что, проводите операцию [по задержанию], он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует», — заявил президент.

По его словам, белорусской стороне пришлось провести задержание Протасевича. «Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер», — сказал глава государства.

Nexta освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Протасевич покинул редакцию осенью того же года.

После задержания в мае 2021-го начал активно сотрудничать с белорусскими властями. Протасевич утверждал, что понял, «какой урон нанес государству и стране», и захотел сделать все, «чтобы исправить эту ситуацию».

Весной 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, затем президент Лукашенко его помиловал. Сапега тоже была осуждена, а затем помилована и передана России.

Президент объяснял решение о помиловании экс-главреда Nexta тем, что перед осужденным «были поставлены условия» и «этот парень сделал все, что пообещал». «У человека была убежденность: он признался, что неправильно поступил», — подчеркнул Лукашенко.