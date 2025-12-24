Медведев назвал приоритет комплектования армии на 2026 год

Приоритетным направлением работы по комплектованию войск в следующем году станет укомплектование войск беспилотных систем, отметил Медведев. Эти войска вошли в состав российской армии в ноябре

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Приоритетным направлением работы по комплектованию российских войск в 2026 году станет укомплектование войск беспилотных систем, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту.

«Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Одним, но не единственным», — сказал он.

Кроме того, на заседании Медведев уточнил, что около 417 тыс. человек заключили контракт с Минобороны к 24 декабря. По его данным, свыше 36 тыс. граждан вступили в добровольческие подразделения и были направлены в зону спецоперации.

Войска беспилотных систем в составе армии России создали в ноябре. Замначальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов отметил, что уже сформированы штатные полки и другие подразделения, они находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов. При этом наращивание боевого состава продолжается.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что страна совершила «революцию» в области производства дронов. На прямой линии 19 декабря Путин заявил, что власти намерены продолжать поддерживать разработчиков беспилотных систем. Президент назвал разработчиков дронов «Кулибиными». Он отметил, что по общему количеству дронов Россия превосходит противника, хотя сохраняется нехватка отдельных тяжелых моделей.

В 2024 году российская армия получила более 1,5 млн беспилотников разных типов. В апреле 2025 года президент сообщал, что ежедневно в зону спецоперации направляли около 4 тыс. FPV-дронов.