 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев назвал приоритет комплектования армии на 2026 год

Сюжет
Военная операция на Украине
Приоритетным направлением работы по комплектованию войск в следующем году станет укомплектование войск беспилотных систем, отметил Медведев. Эти войска вошли в состав российской армии в ноябре
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Приоритетным направлением работы по комплектованию российских войск в 2026 году станет укомплектование войск беспилотных систем, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту.

«Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Одним, но не единственным», — сказал он.

Кроме того, на заседании Медведев уточнил, что около 417 тыс. человек заключили контракт с Минобороны к 24 декабря. По его данным, свыше 36 тыс. граждан вступили в добровольческие подразделения и были направлены в зону спецоперации.

Войска беспилотных систем: что это за новый род войск и зачем его создали
База знаний
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Войска беспилотных систем в составе армии России создали в ноябре. Замначальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов отметил, что уже сформированы штатные полки и другие подразделения, они находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов. При этом наращивание боевого состава продолжается.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что страна совершила «революцию» в области производства дронов. На прямой линии 19 декабря Путин заявил, что власти намерены продолжать поддерживать разработчиков беспилотных систем. Президент назвал разработчиков дронов «Кулибиными». Он отметил, что по общему количеству дронов Россия превосходит противника, хотя сохраняется нехватка отдельных тяжелых моделей.

В 2024 году российская армия получила более 1,5 млн беспилотников разных типов. В апреле 2025 года президент сообщал, что ежедневно в зону спецоперации направляли около 4 тыс. FPV-дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дмитрий Медведев Совбез беспилотники армия России
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников
Политика
Путин заявил, что Россия «совершила революцию» в области БПЛА
Политика
Путин заявил о поддержке государством разрабатывающих дроны «кулибиных»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича разведчиком Политика, 15:20
Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию Политика, 15:13
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 15:10
Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
11 коллекций российских брендов, которые пригодятся и после Нового года Стиль, 15:02
Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма Политика, 15:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин приехал в Дом правительства Политика, 15:01
Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников Спорт, 14:59
Гидрометцентр сообщил о резком повышении температуры в Москве 24 декабря Общество, 14:58
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 14:45
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 14:43
Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве до 2030 года Недвижимость, 14:41
В Туле простились с директором музея оружия Надеждой Калугиной Общество, 14:41