 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников

Медведев: в 2025 году в армию по контракту ушли служить 417 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Медведева, с начала года на службу по контракту поступили 417 тыс. человек, еще 36 тыс. уехали в зону военной операции в качестве добровольцев
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В текущем году контракт о прохождении военной службы в российской армии  к 24 декабря заключили порядка 417 тыс. человек. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту.

Кроме того, по его словам, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону военной операции.

Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников
Video

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря сообщил, что в российскую армию в 2025 году поступили «406 или 410 тысяч» контрактников.

Путин призвал поддерживать военных, заключивших контракт до спецоперации
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Тогда Путин также обратил внимание на число желающих служить в недавно созданном виде Войск беспилотных систем.

«Оно таково, что Министерство обороны вынуждено объявить конкурс и, что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, берут академку (академический отпуск. — РБК), чтобы подписать контракт и пойти на фронт. И прежде всего, конечно, речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов», — рассказал президент.

В августе 2025-го министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в текущем году в России увеличили план набора на военную службу по контракту. «Показатели плана комплектования в целом выполняются», — говорил он.

За 2024 год контракт заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
контрактная служба Дмитрий Медведев Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Путин призвал поддерживать военных, заключивших контракт до спецоперации
Политика
Путин назвал число вступивших в этом году в войска контрактников
Политика
Медведев назвал число набранных за 2025 год контрактников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Верфь «Звезда» передала заказчику первый в России СПГ-танкер-ледокол Отрасли, 13:51
В «Синаре» спрогнозировали рост курса доллара до ₽95 в 2026 году Инвестиции, 13:34
Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника Спорт, 13:32
Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников Политика, 13:30
Кроссовер Jaecoo J7 получит новую версию в России Авто, 13:21
Как выбрать подарок близким с помощью нейросети: подборка промптов и ИИ Социальная экономика, 13:20
В Кремле ответили на амбиции Польши по вступлению в G20 Политика, 13:18
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В Кремле прокомментировали сигналы о возобновлении диалога с Францией Политика, 13:16
В России состоялась премьера нового кроссовера Jaecoo J6 Авто, 13:16
Германия испытала свою технологию роя дронов Политика, 13:11
Сотрудники молчат: 6 страхов, которые мешают им делиться своим мнением Образование, 13:11
Стал известен преемник Андрея Тихонова в «Енисее» Спорт, 13:08
Зеленский рассказал о планах привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 13:06
ИИ обошел людей в турнире по криптотрейдингу. Какие у кого результаты Крипто, 13:05