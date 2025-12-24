Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников
В текущем году контракт о прохождении военной службы в российской армии к 24 декабря заключили порядка 417 тыс. человек. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту.
Кроме того, по его словам, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону военной операции.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря сообщил, что в российскую армию в 2025 году поступили «406 или 410 тысяч» контрактников.
Тогда Путин также обратил внимание на число желающих служить в недавно созданном виде Войск беспилотных систем.
«Оно таково, что Министерство обороны вынуждено объявить конкурс и, что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, берут академку (академический отпуск. — РБК), чтобы подписать контракт и пойти на фронт. И прежде всего, конечно, речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов», — рассказал президент.
В августе 2025-го министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в текущем году в России увеличили план набора на военную службу по контракту. «Показатели плана комплектования в целом выполняются», — говорил он.
За 2024 год контракт заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.
