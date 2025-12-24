Медведев: в 2025 году в армию по контракту ушли служить 417 тыс. человек

Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников

По словам Медведева, с начала года на службу по контракту поступили 417 тыс. человек, еще 36 тыс. уехали в зону военной операции в качестве добровольцев

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В текущем году контракт о прохождении военной службы в российской армии к 24 декабря заключили порядка 417 тыс. человек. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту.

Кроме того, по его словам, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону военной операции.

Video

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря сообщил, что в российскую армию в 2025 году поступили «406 или 410 тысяч» контрактников.

Тогда Путин также обратил внимание на число желающих служить в недавно созданном виде Войск беспилотных систем.

«Оно таково, что Министерство обороны вынуждено объявить конкурс и, что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, берут академку (академический отпуск. — РБК), чтобы подписать контракт и пойти на фронт. И прежде всего, конечно, речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов», — рассказал президент.

В августе 2025-го министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в текущем году в России увеличили план набора на военную службу по контракту. «Показатели плана комплектования в целом выполняются», — говорил он.

За 2024 год контракт заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.