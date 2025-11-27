 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин заявил, что Россия «совершила революцию» в области БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

То, что было сделано российским ОПК в области беспилотников, стало «революцией», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет трансляцию.

«Разумеется, мы очень многое сделали, я полагаю, это революция для нас в области беспилотной техники и БПЛА. Всем этим мы готовы делиться с нашими партнерами», — сказал он.

Глава государства добавил, что возможности российского ОПК «велики», по отдельным направления страна полностью обеспечивает свои потребности и «даже на экспорт поставляем до сих пор».

Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Военная операция на Украине БПЛА ОПК революция
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
