 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Киргизия отменила визаран

Власти Киргизии сообщили об отмене визарана для иностранцев
Власти Киргизии назвали целью решения налаживание эффективного управления миграционными потоками и улучшение ситуации с безопасностью. Россияне могут находиться там без виз в течение 30 дней, после чего им нужно зарегистрироваться
Фото: Акылбек Батырбеков / РИА Новости
Фото: Акылбек Батырбеков / РИА Новости

Власти Киргизии объявили об отмене возможности визарана, который позволяет иностранцам «обнулить» свой срок пребывания в стране пересечением границы. Об этом сообщается на сайте киргизского МИДа.

«Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Киргизской Республики, теперь будет ограничена внедрением в действие безвизового режима по принципу «60/120». Согласно этому механизму, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны», — говорится в сообщении. Для приезжающих из страны, граждане которой могут пребывать в Киргизии 90 дней, действует принцип «90/180».

Граждане России могут въезжать в Киргизию по загранпаспорту без визы и находиться там до 30 дней. Для пребывания в течение более длительного срока нужно зарегистрироваться в органах паспортно-визового контроля МВД по месту пребывания. Временная регистрация осуществляется на срок от одного до шести месяцев с правом дальнейшего продления. Зарегистрироваться также можно на срок до года по временному виду на жительство и до пяти лет по постоянному виду на жительство, отмечали в посольстве России.

МИД Киргизии посоветовал въезжающим заранее оформлять разрешительные документы, что можно сделать без выезда из республики.

Целью отмены визарана власти назвали «обеспечение более эффективного управления миграционными потоками и улучшение общей безопасности страны».

МИД также заявил, что стоимость выездной визы (ее нужно получить при превышении срока пребывания) увеличат «в прямой пропорциональной зависимости от сроков превышения иностранным гражданином периода пребывания». Ранее штраф за превышение срока составлял 5,5 тыс. сомов (около 6 тыс. руб.).

Читайте на РБК Pro
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Из-за цифровизации отмирает письмо от руки. Куда это приведет
Как владельцу бизнеса защитить свои интересы в деле о банкротстве

С начала военной операции число въездов россиян в Киргизию, как и в другие страны бывшего СССР, возросло. Так, по данным погранслужбы ФСБ, с июля по сентябрь прошлого года оно побило пятилетний рекорд. В этот период было зафиксировано 167 тыс. выездов россиян в страну, что на 91% превышает показатель аналогичного периода 2021 года и на 100% — 2019-го.

В январе визаран отменил Казахстан, объяснив это необходимостью соблюдения иностранцами миграционного законодательства.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Киргизия безвиз релокация Средняя Азия
Материалы по теме
Социологи назвали самую дружелюбную к релокантам страну бывшего СССР
Общество
ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу
Общество
МВД Казахстана объяснило отмену визарана для иностранцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16 окт, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16 окт, 16:29
В МИДе заявили о развороте политики безопасности Молдавии на 180 градусов Политика, 14:22
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 14:21
Акции «Транснефти» выросли на заявлении о поддержке государством сплита Инвестиции, 14:21
Бывший тренер Сафина и Федерера перенес ампутацию ноги Спорт, 14:12
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Татарского Политика, 14:12
Binance приостановила регистрацию новых пользователей из Великобритании Крипто, 14:08
Алиев заявил об окончательном закрытии темы карабахского конфликта Политика, 14:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном до конца года Политика, 14:00
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 13:58
Zoom оштрафовали на ₽115 млн за отсутствие офиса по закону о приземлении Бизнес, 14:32
Как создать контентную воронку, которая действительно продает Pro, 13:53
Власти выбрали 25 стран, где иностранцы смогут открыть российские счета Финансы, 13:44
Депутат Европарламента назвала Бензема агентом пропаганды ХАМАС Спорт, 13:44
Чернышенко заявил об отсутствии планов вернуть туристический кешбэк Общество, 13:44