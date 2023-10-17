Киргизия отменила визаран

Власти Киргизии назвали целью решения налаживание эффективного управления миграционными потоками и улучшение ситуации с безопасностью. Россияне могут находиться там без виз в течение 30 дней, после чего им нужно зарегистрироваться

Фото: Акылбек Батырбеков / РИА Новости

Власти Киргизии объявили об отмене возможности визарана, который позволяет иностранцам «обнулить» свой срок пребывания в стране пересечением границы. Об этом сообщается на сайте киргизского МИДа.

«Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Киргизской Республики, теперь будет ограничена внедрением в действие безвизового режима по принципу «60/120». Согласно этому механизму, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны», — говорится в сообщении. Для приезжающих из страны, граждане которой могут пребывать в Киргизии 90 дней, действует принцип «90/180».

Граждане России могут въезжать в Киргизию по загранпаспорту без визы и находиться там до 30 дней. Для пребывания в течение более длительного срока нужно зарегистрироваться в органах паспортно-визового контроля МВД по месту пребывания. Временная регистрация осуществляется на срок от одного до шести месяцев с правом дальнейшего продления. Зарегистрироваться также можно на срок до года по временному виду на жительство и до пяти лет по постоянному виду на жительство, отмечали в посольстве России.

МИД Киргизии посоветовал въезжающим заранее оформлять разрешительные документы, что можно сделать без выезда из республики.

Целью отмены визарана власти назвали «обеспечение более эффективного управления миграционными потоками и улучшение общей безопасности страны».

МИД также заявил, что стоимость выездной визы (ее нужно получить при превышении срока пребывания) увеличат «в прямой пропорциональной зависимости от сроков превышения иностранным гражданином периода пребывания». Ранее штраф за превышение срока составлял 5,5 тыс. сомов (около 6 тыс. руб.).

С начала военной операции число въездов россиян в Киргизию, как и в другие страны бывшего СССР, возросло. Так, по данным погранслужбы ФСБ, с июля по сентябрь прошлого года оно побило пятилетний рекорд. В этот период было зафиксировано 167 тыс. выездов россиян в страну, что на 91% превышает показатель аналогичного периода 2021 года и на 100% — 2019-го.

В январе визаран отменил Казахстан, объяснив это необходимостью соблюдения иностранцами миграционного законодательства.