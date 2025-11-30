 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин пошутил про киргизские традиции во время визита в Бишкек

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию познакомился с национальными традициями и пошутил об устройстве киргизской юрты. Видео с участием российского лидера опубликовал в своем телеграм-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.

В рамках культурной программы для глав государств ОДКБ лидерам рассказали о традиционном устройстве киргизской юрты. Им объяснили, что правая сторона предназначена для мужчин, а левая — для женщин, где хранятся посуда и хозяйственные принадлежности.

«Когда мужчине говорили «иди налево», здесь ничего плохого не было», — с улыбкой отреагировал Путин на это объяснение.

Визит российского президента в Бишкек проходил 25–27 ноября. В программе были переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности. Во время визита Путин также сыграл на национальном киргизском инструменте — комузе.

