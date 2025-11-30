Путин пошутил про киргизские традиции во время визита в Бишкек
Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию познакомился с национальными традициями и пошутил об устройстве киргизской юрты. Видео с участием российского лидера опубликовал в своем телеграм-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.
В рамках культурной программы для глав государств ОДКБ лидерам рассказали о традиционном устройстве киргизской юрты. Им объяснили, что правая сторона предназначена для мужчин, а левая — для женщин, где хранятся посуда и хозяйственные принадлежности.
«Когда мужчине говорили «иди налево», здесь ничего плохого не было», — с улыбкой отреагировал Путин на это объяснение.
Визит российского президента в Бишкек проходил 25–27 ноября. В программе были переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности. Во время визита Путин также сыграл на национальном киргизском инструменте — комузе.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили