Киргизия изменила для россиян правила пребывания в стране

Для получения регистрации прибывшим с частными целями на длительный период нужно будет предъявить ВНЖ, без оформления документов можно находиться в стране до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда

Бишкек (Фото: Акылбек Батырбеков / РИА Новости)

В Киргизии с 5 сентября поменяются правила пребывания для граждан ряда стран, в том числе России, которые приехали в страну с частными целями на длительный срок, сообщили в Министерстве цифрового развития республики.

Ранее для граждан из стран с безвизовым режимом (к ним относится и Россия) регистрация могла быть оформлена или продлена на срок шесть месяцев в зависимости от целей пребывания. Теперь же россиянам, которые приехали в Киргизию с частными целями на длительный период, для регистрации нужно будет предъявить либо ВНЖ, либо удостоверения «Кайрылман» или «Мекен-карт» (последние выдаются этническим киргизам или соотечественникам с другим гражданством). Для оформления ВНЖ нужно обратиться в территориальное подразделение департамента регистрации населения при Минцифры.

«Таким образом граждане государств — членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия) без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну», — указывают в министерстве.

Такие же требования будут предъявляться к гражданам Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдавии, но их пребывание без оформления документов будет ограничено 60 днями в течение каждого 120-дневного периода с момента въезда, говорится в сообщении.