В Киргизии разъяснили новые правила въезда для россиян

Посольство Киргизии: россияне могут быть в стране суммарно 90 дней за полгода

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Россияне могут находиться в Киргизии без визы суммарно не более 90 дней в течение 180-дневного периода после въезда в страну, сообщили РБК в посольстве России в республике.

В диппредставительстве уточнили, что новые правила въезда не продлевают для граждан России срок нахождения в стране до 90 дней беспрерывно. Россияне могут в течение полугода приехать в страну, например, три раза по 30 дней. При этом они обязательно должны пересекать границу по истечении каждого периода в 30 дней.

«Такой вариант нахождения в Кыргызстане ограничит возможность дальнейшего пребывания здесь в течение следующих 90 дней», — отметили в посольстве.

Граждане России могут въезжать в Киргизию по загранпаспорту и по российскому паспорту без визы и находиться там до 30 дней. Для пребывания в течение более длительного срока нужно зарегистрироваться в органах паспортно-визового контроля МВД по месту пребывания.

Ограничения, вытекающие из режима «90/180», не распространяются на россиян, оформивших регистрацию по месту пребывания на срок до шести месяцев с правом дальнейшего продления, уточнили в посольстве. Новые правила также не касаются граждан России, получивших разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) в Киргизии.

17 октября МИД Киргизии объявил об отмене возможности визарана, по которому иностранцы могли «обнулить» срок пребывания в стране пересечением границы. Такая практика позволяла иностранным гражданам регулярно выезжать за границу и возвращаться обратно, чтобы продлить время нахождения в стране.