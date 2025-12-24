 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

WSJ раскрыл детали переговоров США с Лукашенко с обсуждением лишнего веса

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Протесты в Белоруссии
США потребовали от Белоруссии освободить заключенных в обмен на снятие санкций против калийных компаний. Лукашенко же обусловил этими послаблениями закупку у США самолетов Boeing
Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь
Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул во время визитов в Минск и переговоров с президентом страны Александром Лукашенко предлагал тому принять препараты для похудения. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По словам собеседника WSJ, на одном из ужинов Лукашенко заметил, что приехавший в Белоруссию Коул похудел с момента их последней встречи в апреле. Коул в ответ пошутил, что тот принимает «препарат для похудения» — Zepbound.

Как пишет издание, за ужином в целом речь шла о смягчении санкций. В процессе Лукашенко спросил у Коула:

«Вы похудели?»

«Да», — ответил тот, и объяснил это приемом Zepbound. Коул также передал Лукашенко брошюру компании-производителя, препарата — Eli Lilly.

Сколько заключенных помиловал Лукашенко в 2025 году. Инфографика
Политика

Речь об этом препарате у политиков заходила не в первый раз: Лукашенко уже интересовался лекарствами для снижения веса во время визита Коула в Белоруссию весной, утверждает WSJ. По словам источника, американский представитель настоятельно посоветовал Лукашенко принять меры по снижению веса.

Лукашенко в частном порядке предложил Коулу закупить у США больше самолетов Boeing при условии снятия санкций с производителей калийных удобрений.

Коул и другие американские переговорщики, как пишет WSJ, сочли, что такая сделка может быть выгодна американским фермерам. Взамен от Минска потребовали освободить значительное количество заключенных.

К середине декабря белорусская сторона освободила 123 заключенных, в том числе лауреата Нобелевской премии мира, основателя и председателя правозащитного центра «Весна» (признан в республике экстремистским) Алеся Беляцкого и оппозиционного деятеля Марию Колесникову, а также бывшего соперника Лукашенко на выборах Виктора Бабарико. Впоследствии американский Минфин ослабил санкции в отношении трех белорусских калийных компаний, на долю которых приходится около 4% ВВП Белоруссии, пишет WSJ.

Однако впоследствии, как напоминает газета, Лукашенко заявил, выступая в белорусском парламенте, что Минск уже договорился о покупке российских самолетов.

Коул впоследствии выразил мнение, что еще около 1 тыс. заключенных могут быть освобождены Белоруссией в ближайшие месяцы. В таком случае можно было бы снять большинство санкций с Минска, говорил он.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Лукашенко Белоруссия санкции удобрения калий Boeing Беларуськалий
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
