Путин назначил Медведева главой комиссии по набору контрактников в армию

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев возглавил комиссию по комплектованию Вооруженных сил России. Указ об образовании комиссии подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

«Межведомственная комиссия <...> создана в целях выполнения возложенных на Совет безопасности задач в области организации обороны и военного строительства», — говорится в тексте указа.

Комиссия будет координировать деятельность органов власти по отбору кандидатов на военную службу по контракту, а также следить за набором в добровольческие формирования.

Комиссию возглавил Медведев, его заместителем стал министр обороны Андрей Белоусов. Также в состав комиссии вошли два зама главы администрации президента, министр юстиции, директор ФСИН, замы глав МВД и ФСБ и другие лица.

16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Таким образом, штатная численность военнослужащих увеличивается на 180 тыс. человек. Документ вступает в силу с 1 декабря.

Свое решение глава государства объяснил необходимостью кадрового оснащения вновь созданных военных округов. В марте в России воссоздали Московский и Ленинградский военные округа (с 2010 года они были объединены в Западный военный округ).