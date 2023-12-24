Министр обороны Украины рассказал о конкуренции за западные боеприпасы

Украина конкурирует с другими странами за западные боеприпасы, поскольку до восстановления собственной экономики не может быть полностью независимой от помощи Запада, заявил Умеров. Москва осуждает поставку оружия Киеву

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Украина конкурирует с другими странами за боеприпасы западных производителей, заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью «Суспільне».

«В мире бывают и другие конфликты, которые забирают ресурсы западных производств. Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы», — сказал он.

По словам министра, чтобы снизить риски отсутствия поставок, Киев общается с партнерами, изучает, где еще можно закупать боеприпасы, а также разработал стратегию военного производства на Украине.

При этом Умеров указал, что Украина не сможет стать полностью независимой от западной помощи. «Вопрос поддержки финансовой или другой будет постоянно, пока мы не запустим свою экономику, которую мы, к сожалению, не можем иметь в объемах, которые нам нужны», — отметил он.

С начала российской военной операции США и другие западные страны оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. В то же время с середины 2022 года крупнейшие европейские страны неоднократно предупреждали об истощении своих запасов. В частности, об этом говорили в Британии, Германии и Франции. Financial Times еще в феврале писала, что военные склады в Европе буквально опустели из-за поставок вооружений и боеприпасов на Украину.

В марте 2023 года Киев запросил у ЕС помощь в виде дополнительных поставок боеприпасов калибра 155 мм. Евросовет согласовал план, целью которого была поставка 1 млн артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года. Однако уже 14 ноября глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет выполнить обещание по поставке снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать. По его словам, из-за «смещения фокуса» на Ближний Восток поставки оружия сократились, однако ВСУ готовы продолжать бои этой зимой.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.