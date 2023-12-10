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Военная операция на Украине ,  
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Производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха

Производитель боеприпасов Vista Outdoor предупредил о глобальном дефиците пороха
Сюжет
Военная операция на Украине
Компания — владелец производителей оружия и патронов Vista Outdoors предупредила о росте цен из-за ожидаемого глобального дефицита пороха. Дефицит боеприпасов и вооружений начал ощущаться на фоне конфликтов на Украине и в Израиле
Фото: imago stock&people / Global Look Press
Фото: imago stock&people / Global Look Press

В мире ожидается дефицит пороха, что скажется на ценах на оружие, пишет Newsweek со ссылкой на письмо компании Vista Outdoor (владелец десятков брендов товаров для спорта и активного отдыха, в том числе продавцов огнестрельного оружия и сопутствующей продукции — Remington, CCI, Alliant Powder, Federal и Bushnell и др).

В своем письме от 1 декабря компания сообщила, что будет повышать цены на товары из-за дефицита пороха.

«В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха и поэтому существенно увеличили цены», — заявил в письме вице-президент по продажам Бретт Нельсон.

Цены на дробовики и винтовки планируется поднять на 1–7%, ручные пистолеты — на 1–5%, рост цен на патроны составит тоже от 1 до 7%. Новые прайс-листы компания представит в ближайшие недели, цены будут действительны после 1 января 2024 года.

Vista Outdoor в марте 2022 года пожертвовала Украине 1 млн патронов. При этом представитель компании Federal Ammunition — «дочки» Vista Outdoor, занимающейся производством боеприпасов, — уже тогда отмечал «хроническую нехватку боеприпасов, вызванную притоком новых стрелков за последние два года, поскольку во время пандемии COVID-19 появилось больше любителей отдыха на свежем воздухе».

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На фоне предоставления военной помощи Украине в США и ЕС стали появляться признаки нехватки вооружений. Например, американский президент Джо Байден сказал в июле этого года, объясняя решение отправить Киеву кассетные боеприпасы, что обычные у Украины заканчиваются, а у США их мало. После этого The Wall Street Journal писала, что Вашингтон начал наращивать производство снарядов и темпы будут расти. Помимо Украины, США стали оказывать военную помощь Израилю.

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В ЕС военные запасы тоже стали истощаться, говорил в декабре прошлого года глава внешнедипломатической службы союза Жозеп Боррель. Конфликт на Украине стал для объединения «тревожным звонком» в отношении «военных возможностей», отметил он. В этом году Брюссель признал, что не сможет предоставить до марта 2024 года Киеву обещанные 1 млн снарядов из-за их нехватки. В ЕС тоже запланировали нарастить производство.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
порох вооружения военная продукция
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