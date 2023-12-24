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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Иран представил крылатые ракеты «Талайе» и «Насир»

Иран поставил на вооружение крылатые ракеты с дальностью более 1 тыс. км
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
ВМС Ирана получили новые крылатые ракеты с дальностью более 1 тыс. км. Bloomberg отмечает, что Тегеран сообщил о новых ракетах в тот момент, когда страна «столкнулась с новым конфликтом с Западом»
Фото: Islamic Republic of Iran Navy
Фото: Islamic Republic of Iran Navy

Арсенал Военно-морских сил (ВМС) армии Ирана пополнился крылатыми ракетами «Талайе» и «Насир» и вертолетными комплексами, впервые оснащенными разведывательными системами и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани, передает ISNA.

По его словам, ракетный комплекс «Талайе» обладает дальностью более 1 тыс. км. После запуска для ракет «Талайе» можно задавать новые цели. Ракеты сами будут выбирать траекторию полета, усложняя ее для борьбы с противоракетной обороной. Крылатая ракета «Насир» имеет меньшую дальность, порядка 100 км. Эти ракеты устанавливаются на ракетные корабли.

«Теперь мы сможем идентифицировать и перехватывать цели на больших расстояниях», — добавил контр-адмирал.

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Как отмечает Bloomberg, постановка Ираном новых крылатых ракет на вооружение происходит в тот момент, когда страна «столкнулась с новым конфликтом с Западом, который обвинил ее в участии или поддержке нападений на коммерческие суда в международных водах». Речь идет об атаке дрона на шедший в Индию танкер-химовоз Chem Pluto. Минобороны США 24 декабря сообщило, что атаковавший танкер дрон был запущен с территории Ирана.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем. В середине ноября поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатирумые израильскими компаниями.

В ответ на это США объявили о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил с целью обеспечения безопасного судоходства в Красном море, в ней также примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. По данным Financial Times, союзники планируют создать безопасный коридор для коммерческого судоходства.

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23 декабря в Белом доме США заявили, что Иран «глубоко вовлечен» в подготовку нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море. По словам пресс-секретаря нацбезопасности Эдриенн Уотсон, «это согласуется с долгосрочной материальной поддержкой Ирана и поощрением дестабилизирующих действий хуситов» в регионе.

В то же время представитель хуситов заявил The Wall Street Journal, что они не нуждаются в помощи Тегерана: «Странно приписывать все Ирану, как будто они самая могущественная держава в мире. У нас есть разведывательные службы, которые хорошо зарекомендовали себя за годы агрессии против нас».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Иран крылатая ракета Красное море хуситы Йемен США
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