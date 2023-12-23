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Политика ,  
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США заявили о причастности Ирана к атакам хуситов на суда в Красном море

В США заявили о вовлеченности Ирана в подготовку атак хуситов в Красном море
Тегеран предоставил йеменским хуситам разведданные, а также беспилотники и ракеты, необходимые для осуществления атак, заявили в Белом доме. В Иране отрицают причастность к нападениям
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Белом доме США считают, что Иран был «глубоко вовлечен» в подготовку нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море, передает Reuters. Как заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон, Тегеран предоставил хуситам необходимые разведывательные данные.

По словам Уотсона, «это согласуется с долгосрочной материальной поддержкой Ирана и поощрением дестабилизирующих действий хуситов» в регионе. Он назвал происходящее вызовом, «который требует коллективного ответа».

The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в сфере безопасности, сообщает, что хуситы получают от иранских военизированных формирований не только разведданные, но и оружие — беспилотники и ракеты. «У хуситов нет радиолокационной технологии, позволяющей нацеливаться на суда. Им нужна помощь Ирана, без нее ракеты просто упадут в воду», — сказал один из собеседников издания.

FT раскрыла план операции США «Страж процветания» в Красном море
Политика
Фото:US Navy / Global Look Press

Иран отрицает свою причастность, передает Reuters. Представитель хуситов сказал WSJ, что они не нуждаются в помощи Тегерана: «Странно приписывать все Ирану, как будто они самая могущественная держава в мире. У нас есть разведывательные службы, которые хорошо зарекомендовали себя за годы агрессии против нас».

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Из-за этого крупные судоходные компании, в том числе Mediterranean Shipping Company, CMA CGM и Maersk, перенаправили свои суда в обход Красного моря — более длинными маршрутами вокруг Африки, а нефтегазовая компания BP приостановила перевозки нефти через этот район. Потери грузоперевозчиков из-за необходимости изменять маршрут судов составили около $35 млрд.

США объявили о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил с целью обеспечения безопасного судоходства в Красном море, в ней также примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. По данным Financial Times, союзники планируют создать безопасный коридор для коммерческого судоходства.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран хуситы Красное море США разведка
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