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FT раскрыла план операции США «Страж процветания» в Красном море

FT: США с союзниками создадут безопасный коридор для судов в Красном море
США с союзниками планируют создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее объявил о начале операции «Страж процветания» из-за атак хуситов на суда
Фото: US Navy / Global Look Press
Фото: US Navy / Global Look Press

США как минимум с полудюжиной союзников планируют создать безопасный коридор для коммерческого судоходства в Красном море, пишет The Financial Times со ссылкой на три источника.

План состоит в том, чтобы натовские корабли обеспечивали защиту коммерческих судов от беспилотников и ракетных атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов, вместо того чтобы сопровождать их через Баб-эль-Мандебский пролив (через него суда могут попасть в Суэцкий канал).

Глава Пентагона Ллойд Остин на этой неделе объявил о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой Объединенных морских сил с целью обеспечения безопасного судоходства в Красном море. Вместе с Соединенными Штатами в ней примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания, сообщил Остин.

По данным международной транспортно-логистической компании Kuehne+Nagel, 103 контейнеровоза из-за угрозы атак перенаправлены в обход Красного моря, сообщает Bloomberg. Компании также начинают рассматривать возможность использования вместо морского пути железнодорожных и воздушных маршрутов.

Из-за атак на суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов, которых поддерживает Иран, крупнейшая в мире судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), а также французская CMA CGM, датская Maersk и немецкая Hapag-Lloyd решили перенаправить свои суда в обход Красного моря — более длинными маршрутами вокруг Африки. Нефтегазовая компания BP приостановила все перевозки нефти по Красному морю. Телеканал CNBC сообщал, что грузоперевозчики из-за необходимости обходить Красное море потеряли уже около $35 млрд. Из-за опасений по поводу сбоев в поставках цены на нефть Brent 20 декабря превысили $80 за баррель впервые с 1 декабря.

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Елена Чернышова
Красное море США хуситы
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