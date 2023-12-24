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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Пентагон обвинил Иран в атаке танкера-химовоза неподалеку от Индии

Пентагон: атаковавший судно у берегов Индии дрон запустили из Ирана
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Дрон, атаковавший шедший в Индию танкер, запустили с территории Ирана, заявил Reuters представитель Минобороны США.

«Chem Pluto, танкер-химовоз под флагом Либерии <...> был атакован <...> в 200 морских милях (370 км. — РБК) от побережья Индии ударным беспилотником одноразового действия, выпущенным из Ирана», — рассказал представитель.

Днем 23 декабря Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) получило сообщение об атаке дрона на судно к юго-западу от города Веравал на побережье Индии. В результате нападения возник пожар, его потушили, пострадавших не было.

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Политика
Фото:Z.A. Landers / U.S. Navy / Getty Images

На фоне войны между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем нападения на суда в Красном море участились.

ВМС и береговая охрана Индии направились к торговому судну MV Chem Pluto в Аравийском море. По данным сервиса Marinetraffic, Chem Pluto — танкер, который ходит под флагом Либерии и следовал из Аль-Джубейла (Саудовская Аравия) в Мангалур (Индия). Его последняя позиция зафиксирована неподалеку от Маската — столицы и города-порта Омана.

В середине ноября йеменские повстанцы-хуситы объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатирумые израильскими компаниями.

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23 декабря в Белом доме США также заявили, что Иран «глубоко вовлечен» в подготовку нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море. По словам пресс-секретаря нацбезопасности Эдриенн Уотсон, «это согласуется долгосрочной материальной поддержкой Ирана и поощрением дестабилизирующих действий хуситов» в регионе.

Теги
Пентагон США Иран Израиль хуситы Йемен Индия танкер
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