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Выборы президента США ,  
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Байден допустил уголовное преследование президентов США

Байден отверг идею Трампа об иммунитете от судебных дел для президентов США
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден заявил, что не видит причин, по которым президенты могут быть освобождены от судебного преследования. Ранее Верховный суд США отказался рассматривать вопрос об иммунитете Дональда Трампа
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президенты США могут подвергаться судебному преследованию, заявил американский лидер Джо Байден, пишет Bloomberg. Он отметил, что не может «придумать ни единой причины» для того, чтобы быть уверенным в обратном.

Так Байден прокомментировал требование бывшего президента Дональда Трампа об иммунитете от судебного разбирательства по делу о попытке отменить собственное поражение на выборах 2020 года. Трамп потребовал от Верховного суда немедленного рассмотрения этого вопроса, но тот отказался рассматривать вопрос.

Соответствующее обвинение экс-президенту предъявили в августе. Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела, ссылаясь на то, что Трамп работал над «обеспечением честности выборов» в рамках своих официальных полномочий на посту президента и поэтому защищен «президентским иммунитетом», но суд отверг доводы адвокатов.

Байден назвал Трампа мятежником
Политика
Джо Байден

Это дело стало четвертым в отношении Трампа. Другие связаны с выплатами денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Бывший президент отверг все выдвинутые против него обвинения и назвал свое преследование политическим.

Байден ранее заявил, что Трамп несет ответственность за штурм Капитолия своими сторонниками, несогласными с результатами выборов. Тем не менее, пишет Bloomberg, он не стал поддерживать решение Верховного суда Колорадо, запретившего Трампу участвовать в праймериз на территории штата. По данным The New York Times, аналогичные иски рассматривают еще в 16 штатах.

Когда Байден баллотировался в 2019 году, он раскритиковал точку зрения Минюста о том, что президента нельзя привлечь к ответственности, пока тот находится у власти. Он говорил тогда, что эту позицию «поставили под серьезное сомнение ведущие ученые-конституционалисты». Байден обещал, что в случае избрания поручит провести проверку, и если выяснится, что положение не соответствует конституции, — отменить его. Однако обещание не было выполнено, писала The New York Times в марте 2023 года.

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Самого Байдена представители Республиканской партии подозревают в том, в том, что президент извлек личную выгоду от сделок его сына Хантера Байдена с иностранными партнерами, в том числе украинскими, а тот пользовался именем отца. 13 декабря республиканское большинство в палате представителей проголосовало за расследование с целью импичмента Байдена. Семья главы государства указывала, что доказательств приведено не было. Reuters отмечал, что даже еcли палата представителей проголосует за импичмент, сенат должен будет поддержать выдвижение против него официального обвинения двумя третями голосов, что практически невозможно из-за того, что в палате у демократов большинство.

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Джо Байден Дональд Трамп иммунитет президент США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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