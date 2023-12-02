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Выборы в США ,  
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Суд отклонил ходатайства Трампа о прекращении уголовного дела против него

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Выборы в США
Защита Трампа ссылалась на то, что в деле о попытке отменить результаты выборов 2020 года он пользуется «президентским иммунитетом». Судья не согласилась с этим, указав, что экс-президенты не имеют права на «особые условия» в суде
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jabin Botsford / Pool / Reuters)

Суд отклонил ходатайства защиты бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении возбужденного против него дела о вмешательстве в выборы, сообщает CNN.

Адвокаты Трампа попросили федерального судью Таню Чуткан снять четыре обвинения, потому что бывший глава государства работал над «обеспечением честности выборов» 2020 года в рамках своих официальных полномочий на посту президента, и поэтому защищен «президентским иммунитетом».

«Суд не может прийти к выводу, что наша Конституция предоставляет бывшим президентам абсолютный иммунитет за любые федеральные преступления, совершенные ими во время пребывания у власти», — сочла Чуткан. По ее словам, должность президента «не дает «права на пожизненный выход из тюрьмы», и бывший глава государства в данном случае не может пользоваться «особыми условиями».

Чуткан также отвергла позицию защиты о том, что предъявить обвинения экс-президенту можно только в случае, если его подвергли импичменту, и что обвинения против него нарушили его права согласно Первой поправке к Конституции США (о свободе слова).

У стороны Трампа еще есть время для подачи апелляции. Рассмотрение дела назначено на март 2024 года.

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Политика
Дональд Трамп

В этом году Трампу предъявили следующие обвинения:

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  • в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в Джорджии;
  • в сговоре, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;
  • в хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;
  • подлоге финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни, например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг).

Чуткан ранее постановила, что суд о попытке отменить результаты выборов 2020 года начнется 4 марта 2024 года. Защита просила перенести его рассмотрение на апрель 2026 года, а сторона обвинения просила начать процесс уже в январе 2024-го.

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Дональд Трамп вмешательство в выборы США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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