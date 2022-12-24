Арестованный Кара-Мурза заявил о запрете на звонки семье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС Политика, 17:28
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 17:24
Что известно об арендаторе сгоревшего дома престарелых в Кемерово. Видео Общество, 17:23
Бывший генсек РФС назвал переход в Азию «коллективным харакири» Спорт, 17:20
Грабитель украл у экс-тренера Бразилии украшение и раскритиковал за ЧМ Спорт, 17:17
Как наладить документооборот на удаленке: нетривиальный сервис РБК и Trivio, 17:02
В Харькове переименовали Академический русский драмтеатр имени Пушкина Политика, 17:00
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Дубль Миронова принес московскому «Динамо» четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 16:54
ВВС США и Канады пообещали отследить маршрут Санты во время снежной бури Общество, 16:46
Главой Кипрской православной церкви избран митрополит Пафский Общество, 16:40
Зачем лазеры и беспилотники нужны для производства металлов РБК и Норникель, 16:37
Помощник рассказал о ранениях и контузии у Рогозина Политика, 16:29
Арестованный Кара-Мурза заявил о запрете на звонки семье Политика, 16:23
Минобороны России сообщило о гибели «иностранных наемников» ВСУ Политика, 16:10
Политика ,  
0 

Арестованный Кара-Мурза заявил о запрете на звонки семье

Владимир Кара-Мурза заявил, что следователь запретил ему общаться с детьми по телефону
Его адвокат Вадим Прохоров назвал надуманными основания следствия для такого решения и сообщил РБК, что рассматривает возможность обращения в суд
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Арестованный по делу о фейках о российской армии публицист Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) заявил о запрете ему созваниваться со своими детьми. Об этом говорится на странице оппозиционера в Twitter.

«Следователь Следственного комитета России по особо важным делам Андрей Задачин особым распоряжением запретил мне разговаривать по телефону с детьми, голоса которых я не слышал с момента ареста в апреле», — говорится в публикации, к которой прикреплена фотография Кара-Мурзы с тремя его детьми.

Оппозиционер утверждает, что, в соответствии с распоряжением следствия, его разговоры с детьми «могут представлять реальную угрозу для надлежащего судебного разбирательства по уголовному делу и иным образом угрожать судебному разбирательству».

«Не уверен, что следователи находят наиболее опасным: если моя старшая дочь расскажет мне о своих новых водительских правах; если моя младшая дочь поделится новостями из своей танцевальной школы или если мой сын скажет, какие песни он учит играть на гитаре», — написал он.

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил РБК, что они рассматривают возможность обращения в суд. «В российском Семейном кодексе и Конституции указано, что родители не только имеют право, но и обязаны заботиться о детях, общаться с ними и так далее. Сейчас это общение прервано по совершенно надуманным основаниям. И это является возмутительным», — сказал адвокат.

РБК направил запрос в СК.

Читайте на РБК Pro
Эпоха Slack и Uber прошла: каких стартапов теперь сторонятся инвесторы
Зимний бег: шесть правил эффективной тренировки
Что будет с курсом доллара к основным мировым валютам в 2023 году
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение

Кара-Мурза находится под арестом с апреля. В последний раз содержание под стражей было продлено до 12 февраля 2023 года. Оппозиционера обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК о фейках об армии (до десяти лет лишения свободы). Поводом для этого стало его выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой военной операции на Украине. Кара-Мурза считает преследование политически мотивированным.

В июле на него завели дело по ст. 284.1 о деятельности «нежелательной организации» (до шести лет лишения свободы), а в октябре — о госизмене (ст. 275 УК, до 20 лет). По данным RT, следствие считает, что Кара-Мурза несколько лет оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России, и получал за это около $30 тыс. в месяц. Оппозиционер вины не признал.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
Владимир Кара-Мурза Вадим Прохоров дискредитация армии арест
Материалы по теме
Путин заявил, что «бредни» и «фейки» не должны мешать военным
Политика
Юрист сообщил о первой отмене уголовного дела о фейках об армии
Общество
СК проверит мэра украинских Черновцов по статье о «фейках об армии»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter