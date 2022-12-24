Арестованный Кара-Мурза заявил о запрете на звонки семье

Владимир Кара-Мурза заявил, что следователь запретил ему общаться с детьми по телефону

Его адвокат Вадим Прохоров назвал надуманными основания следствия для такого решения и сообщил РБК, что рассматривает возможность обращения в суд

Владимир Кара-Мурза (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Арестованный по делу о фейках о российской армии публицист Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) заявил о запрете ему созваниваться со своими детьми. Об этом говорится на странице оппозиционера в Twitter.

«Следователь Следственного комитета России по особо важным делам Андрей Задачин особым распоряжением запретил мне разговаривать по телефону с детьми, голоса которых я не слышал с момента ареста в апреле», — говорится в публикации, к которой прикреплена фотография Кара-Мурзы с тремя его детьми.

Оппозиционер утверждает, что, в соответствии с распоряжением следствия, его разговоры с детьми «могут представлять реальную угрозу для надлежащего судебного разбирательства по уголовному делу и иным образом угрожать судебному разбирательству».

«Не уверен, что следователи находят наиболее опасным: если моя старшая дочь расскажет мне о своих новых водительских правах; если моя младшая дочь поделится новостями из своей танцевальной школы или если мой сын скажет, какие песни он учит играть на гитаре», — написал он.

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил РБК, что они рассматривают возможность обращения в суд. «В российском Семейном кодексе и Конституции указано, что родители не только имеют право, но и обязаны заботиться о детях, общаться с ними и так далее. Сейчас это общение прервано по совершенно надуманным основаниям. И это является возмутительным», — сказал адвокат.

РБК направил запрос в СК.

Кара-Мурза находится под арестом с апреля. В последний раз содержание под стражей было продлено до 12 февраля 2023 года. Оппозиционера обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК о фейках об армии (до десяти лет лишения свободы). Поводом для этого стало его выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой военной операции на Украине. Кара-Мурза считает преследование политически мотивированным.

В июле на него завели дело по ст. 284.1 о деятельности «нежелательной организации» (до шести лет лишения свободы), а в октябре — о госизмене (ст. 275 УК, до 20 лет). По данным RT, следствие считает, что Кара-Мурза несколько лет оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России, и получал за это около $30 тыс. в месяц. Оппозиционер вины не признал.