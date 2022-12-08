Суд продлил арест Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Басманный суд продлил арест оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) до 12 февраля 2023 года. Об этом сообщили РБК в пресс-служба суда.

«Басманным районным судом г.Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Кара-Мурзы Владимира Владимировича до 12 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Политик с апреля находится под арестом. Последний раз ему продлевали арест 10 октября (до 12 декабря). Он назвал свое преследование политически мотивированным.

Кара-Мурза обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК о «фейках» об армии (до десяти лет лишения свободы). Поводом обвинения стало его выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой военной операции на Украине. Весной Кара-Мурзу включили в реестр иноагентов.

В конце июля против него возбудили дело по ст. 284.1 о деятельности «нежелательной организации» (до шести лет лишения свободы). В начале октября против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело — о госизмене (ст. 275 УК, до 20 лет). По данным RT, следствие считает, что он несколько лет оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, и получал за это около $30 тыс. в месяц. Оппозиционер вину не признал.

10 октября политик получил премию имени Вацлава Гавела, которой награждают за выдающиеся заслуги по борьбе за права человека.

Кара-Мурза — бывший председатель Фонда Бориса Немцова за свободу, бывший заместитель председателя Партии народной свободы, член бюро движения «Солидарность» и координационного совета российской оппозиции.