Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР в ответ на запуск ракеты

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) ввел новые международные санкции против Северной Кореи в ответ на последнее испытание Пхеньяном баллистической ракеты. Как сообщает Reuters, ожидается, что такие меры окажут «серьезное давление» на закрытую экономику страны.
Резолюция, принятая единогласно, направлена на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею — в страну нельзя будет поставлять более 500 тыс. барр. в год. Вступает в силу и ограничение по объему поставок Пхеньяну сырой нефти — не более 4 млн барр. в год.
Кроме того, резолюция предписывает всем странам — участницам международной организации выслать на родину в течение двух лет трудовых мигрантов из КНДР.
Ранее, 20 декабря, Reuters сообщил о передаче США Китаю проекта новых санкций против КНДР. В последний раз санкции против Северной Кореи ООН вводила в середине сентября: тогда резолюция предполагала ограничения в импорте нефти в КНДР, а также ограничения в экспорте текстильной продукции. С 5 августа в ответ на очередные ракетные запуски ООН запретила поставки из КНДР угля, железа, железной руды, свинца и морепродуктов.
Несмотря на экономические ограничения, Пхеньян вновь повторил испытания баллистической ракеты в конце ноября. Позднее Вашингтон предложил переговоры при условии, что на Корейском полуострове будет достигнута денуклеаризация, но Пхеньян от диалога отказался.