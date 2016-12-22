СМИ узнали о планах США нанести удар по стартовым площадкам КНДР

Белый дом разрабатывает план по нанесению «сокрушительного» удара по Северной Корее. Среди возможных сценариев — удар по стартовой площадке до того, как Пхеньян проведет новое ракетное испытание

Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Соединенные Штаты разрабатывают план нанесения удара по Северной Корее для того, чтобы прекратить ее ракетно-ядерную программу. Об сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в администрации США и двух бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

«Белый дом «существенно» усилил подготовку к военному решению в последние месяцы, поскольку дипломатия не работает», — пояснил собеседник издания.

Среди возможных сценариев рассматривается уничтожение северокорейской стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет новое ракетное испытание. Кроме того, приоритетной целью могут стать склады с оружием. «Пентагон старается найти варианты, которые позволят ему щелкнуть по носу Северную Корею, привлечь ее внимание и показать, что мы настроены серьезно», — сказал источник Telegraph.

При этом решение американского президента Дональда Трампа нанести ракетный удар в апреле этого года по сирийской авиабазе Шайрат, когда Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия против мирных жителей, может быть взято администрацией за «образец».

Как отмечают «десятки» опрошенных изданием чиновников из Соединенных Штатов и Великобритании, администрация Трампа готова рассматривать военный вариант развития событий охотнее, чем предполагалось в дипломатических кругах ранее. При этом британские дипломаты «опасаются, что США уже приступили к пошаговому наращиванию военного потенциала в регионе».​

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