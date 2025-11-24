Мерц заявил, что следующий шаг по мирному плану должна сделать Россия

Фридрих Мерц (Фото: Wagner Meier / Getty Images)

У Брюсселя и Киева есть несколько красных линий по поводу мирного плана США: Украина должна сохранить эффективную оборону, получить гарантии безопасности и не идти на «односторонние территориальные уступки», заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, интересы Украины — это интересы Европы.

«Мы хотим прекращения огня и мира на Украине как можно скорее», — сказал он (цитата по Frankfurter Allgemeine Zeitung). Также Мерц подчеркнул, что положения мирного плана, касающиеся Европы, не должны быть приняты без согласия Европы.

После переговоров США и Украины в Женеве канцлер заявил, что не ожидает быстрого прорыва, но счел что следующий шаг должна сделать Москва. «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», — добавил Мерц (цитата по Stern).

