США сообщили о признании Киевом соответствия мирного плана его интересам

Андрей Ермак и Марко Рубио (Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press)

На переговорах в Женеве 23 ноября украинская делегация подтвердила, что разработанный в ходе обсуждений проект мирного соглашения отвечает интересам Киева, следует из заявления Белого дома, опубликованного по итогам встречи.

«Обсуждения продемонстрировали значительный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Они подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир», — говорится сообщении, опубликованном на сайте администрации США.

Киев и Вашингтон договорились продолжить «интенсивную работу» над совместными предложениями в ближайшие дни и поддерживать «тесный контакт» со своими европейскими союзниками по мере продвижения процесса для «обеспечения мира», «безопасности, стабильности и восстановления Украины».



В Белом доме добавили, что «окончательные решения» в рамках этого проекта примут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

23 ноября газета The Telegraph опубликовала мирный план ЕС из 24 пунктов, среди которых было требование обсуждать все территориальные вопросы только после прекращения огня. Позднее Reuters обнародовал вторую версию плана ЕС уже из 27 пунктов. В нем полностью не исключается вступление Украины в НАТО, а численность ВСУ ограничивается 800 тыс. бойцов вместо 600 тыс.

После переговоров с Киевом США обсудят обновленный план с Москвы, у которой, как подчеркнули в Вашингтоне, есть «право голоса» в этом вопросе.

До начала встречи в Швейцарии президент России Владимир Путин сообщил, США передали Москве свой проект мирного плана, но обсуждения не было из-за отсутствия одобрения со стороны Киева. Путин не исключил, что американский план может стать основой для урегулирования конфликта.