 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

США сообщили о признании Киевом соответствия мирного плана его интересам

Белый дом заявил, что Украина признала мирный план соответствующим интересом
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Ермак и Марко Рубио
Андрей Ермак и Марко Рубио (Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press)

На переговорах в Женеве 23 ноября украинская делегация подтвердила, что разработанный в ходе обсуждений проект мирного соглашения отвечает интересам Киева, следует из заявления Белого дома, опубликованного по итогам встречи.

«Обсуждения продемонстрировали значительный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Они подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир», — говорится сообщении, опубликованном на сайте администрации США.

Киев и Вашингтон договорились продолжить «интенсивную работу» над совместными предложениями в ближайшие дни и поддерживать «тесный контакт» со своими европейскими союзниками по мере продвижения процесса для «обеспечения мира», «безопасности, стабильности и восстановления Украины».

В Белом доме добавили, что «окончательные решения» в рамках этого проекта примут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

«РБК-Украина» узнал, какие пункты мирного плана США «вынесли за скобки»
Политика
Фото:Emma Farge / Reuters

23 ноября газета The Telegraph опубликовала мирный план ЕС из 24 пунктов, среди которых было требование обсуждать все территориальные вопросы только после прекращения огня. Позднее Reuters обнародовал вторую версию плана ЕС уже из 27 пунктов. В нем полностью не исключается вступление Украины в НАТО, а численность ВСУ ограничивается 800 тыс. бойцов вместо 600 тыс.

После переговоров с Киевом США обсудят обновленный план с Москвы, у которой, как подчеркнули в Вашингтоне, есть «право голоса» в этом вопросе.

До начала встречи в Швейцарии президент России Владимир Путин сообщил, США передали Москве свой проект мирного плана, но обсуждения не было из-за отсутствия одобрения со стороны Киева. Путин не исключил, что американский план может стать основой для урегулирования конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Белый дом мирное урегулирование Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Женева
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
The Telegraph сравнил планы ЕС и США по миру на Украине
Политика
WP узнала, что Вашингтон дал понять Киеву о своем плане
Политика
FT назвала три сценария развития событий вокруг плана США по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 10:58 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 10:58
В Финляндии призвали убрать лазейку для приобретения квартир россиянами Политика, 11:23
Собственник не может выселить субарендаторов. Но есть опасное исключениеПодписка на РБК, 11:23
CNN узнал о беспокойстве Европы, что США не допустят ее к переговорам Политика, 11:22
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 11:15
США сообщили о признании Киевом соответствия мирного плана его интересам Политика, 11:13
В Москве на торги выставили столетнее здание-памятник у дома Юшкова Недвижимость, 11:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Биткоин частично восстановился после обвала. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:09
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:04
ФНС увидела сокращение дробления бизнеса после ввода порога в 60 млн руб. Бизнес, 11:02
В МВД назвали основные методы «финансовой самообороны» Общество, 11:01
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:00
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 10:50
Как защитить коммерческую тайну в цифровую эпохуПодписка на РБК, 10:47