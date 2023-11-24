На въезде в Мурманск установят посты из-за наплыва мигрантов

Специальные посты установят на въезде в Мурманск и в Мурманской области для борьбы с наплывом мигрантов, рассказал глава региона. По его словам, с учетом появления таких КПП поток прибывающих в регион иностранцев должен снизиться

Виды Мурманска (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

На въезде в Мурманск и внутри Мурманской области будут установлены специальные посты в рамках борьбы с наплывом мигрантов, которые едут в Финляндию, сообщил «Фонтанке» губернатор Андрей Чибис.

«Они [мигранты] продолжали активно прибывать. С учетом этого мы вынуждены были принять дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности, и поставить соответствующие посты на въезде в Мурманск, внутри Мурманской области», — сказал глава региона.

По словам главы региона, внутри области для ограничения перемещения уже заработал контрольно-пропускной пункт. «В нем возникла необходимость с учетом заявлений финской стороны о закрытии очередного пункта пропуска и о том, что останется только один, находящийся в совершенно другой части области, на территории, где расположены стратегические объекты», — объяснил Чибис.

На этом КПП изучаются основания и документы у лиц, которые прибывают на территорию Мурманской области, добавил губернатор. «С учетом появления этих пунктов, их работы мы видим, как поток снижается», — добавил он.

На уточняющий вопрос о том, где в настоящее время сосредоточены иностранные граждане — в одном месте или в нескольких населенных пунктах, — Чибис ответил: «Они находятся в нескольких районах — Кандалакшский и Кольский. Соответственно, в двух муниципалитетах». Он уточнил, что безопасное пребывание мигрантов обеспечивают правоохранительные органы, МЧС, и региональные службы. В регионе также открыли два пункта обогрева, а третий скоро откроется.

Финляндия объявила о закрытии восьми из девяти пунктов пропуска на границе с Россией на фоне массового наплыва мигрантов. Четыре КПП не работают с 18 ноября, еще три закроют 25 ноября. Финские власти обвиняли в миграционном кризисе российские власти. В Кремле выразили сожаление из-за закрытия погранпунктов, отмечая, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».

В итоге с 25 ноября единственным действующим КПП останется самый северный погранпереход — «Райа-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области. В обычное время этот КПП — самый непопулярный, его в среднем пересекали несколько человек в день.

«Фонтанка» ранее писала, что мигрантов к российско-финской границе доставляют контрабандисты. Журналисты издания изучили специализированные чаты, в которых выходцы из Африки и Ближнего Востока узнают способы проникновения в Финляндию. В обсуждениях участников чатов фигурировала цифра €2000–3000 — столько стоит добраться до финско-российской границы при помощи посредников. Речь идет о «пакетной» услуге: приглашение из России (его делают турфирмы под бронь в гостинице), билет на самолет до Минска или Москвы, дорога до Петербурга и заброска поближе к границе. При этом велосипед, по данным журналистов, мигрантам приходилось оплачивать отдельно.

Как отмечала «Фонтанка», никаких доказательств того, что российские власти якобы намеренно «выпихивают» беженцев в Финляндию, найти не удалось. Наоборот, многие беженцы в чатах заявляли, что если выяснится, что у тебя просроченная виза — то могут возникнуть проблемы.