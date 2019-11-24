Глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей всю Европу» базой России

По его словам, полуостров нужен России не в качестве курортного региона, а как военная база. Такое использование Крыма даст Москве возможность для господства в Средиземном море, считает Руслан Хомчак

Руслан Хомчак (Фото: Zuma / ТАСС)

Крым нужен Москве не для того, чтобы там отдыхали россияне, а в качестве мощной военной базы, которая должна «кошмарить» Европу и Северную Африку. Об этом в интервью «Укринформу» заявил начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Он участвует в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета Евросоюза в Брюсселе.

По словам Хомчака, использование Крыма в качестве военной базы даст России возможность господствовать в Средиземном море. «Я не ошибся — именно в Средиземном море», — заявил он.

Как отметил генерал-лейтенант, в настоящее время Россия пытается позиционировать как свои воды не только акваторию Азовского моря, но и весь Черноморский бассейн. Однако, как заверил главком, ни Украина, ни ее партнеры на подобный порядок вещей закрывать глаза не намерены. По словам главкома, у него недавно был разговор с коллегой из Румынии, который полностью поддержал сотрудничество с Киевом. Хомчак считает, что Черное море станет регионом, где различные силы «будут испытывать свои возможности и свое терпение».