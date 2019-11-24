Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго Общество, 16:32 «Спартак» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 16:14 В Югре участковый спас пятерых человек из пожара Общество, 16:09 Как по-настоящему быстро продать квартиру. Карточки РБК и ПИК Брокер, 15:55 «Аэрофлот» сообщил о результатах медосмотра пилота рейса Москва — Анапа Общество, 15:43 СК начал проверку после жесткой посадки Ми-8 на Ямале Общество, 15:25 Глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей всю Европу» базой России Политика, 15:19 Ротенберг предложит сотрудничество самому высокооплачиваемому тренеру НХЛ Спорт, 15:10 В посольстве России в Иране сообщили об отключении интернета Политика, 15:06 Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме Общество, 15:03 В ДНР заподозрили Киев в создании новых укреплений в районе отвода сил Политика, 14:59 Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 14:50 В Сети появилось видео с места экстренной посадки рейса Москва — Анапа Общество, 14:40 Судья Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов Спорт, 14:36
Политика ,  
0 
Глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей всю Европу» базой России
По его словам, полуостров нужен России не в качестве курортного региона, а как военная база. Такое использование Крыма даст Москве возможность для господства в Средиземном море, считает Руслан Хомчак
Руслан Хомчак (Фото: Zuma / ТАСС)

Крым нужен Москве не для того, чтобы там отдыхали россияне, а в качестве мощной военной базы, которая должна «кошмарить» Европу и Северную Африку. Об этом в интервью «Укринформу» заявил начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Он участвует в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета Евросоюза в Брюсселе.

По словам Хомчака, использование Крыма в качестве военной базы даст России возможность господствовать в Средиземном море. «Я не ошибся — именно в Средиземном море», — заявил он.

Политика
В Киеве заявили о войне за Крым до его ухода из «ослабевших рук» России

Как отметил генерал-лейтенант, в настоящее время Россия пытается позиционировать как свои воды не только акваторию Азовского моря, но и весь Черноморский бассейн. Однако, как заверил главком, ни Украина, ни ее партнеры на подобный порядок вещей закрывать глаза не намерены. По словам главкома, у него недавно был разговор с коллегой из Румынии, который полностью поддержал сотрудничество с Киевом. Хомчак считает, что Черное море станет регионом, где различные силы «будут испытывать свои возможности и свое терпение».

Политика
The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Начальник Генштаба также заявил, что возвращение Крыма в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности. При этом Запад, как отметил Хомчак, должен четко понимать, для чего именно Россия «захватила» Крымский полуостров.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за присоединение полуострова. Украина считает его оккупированным и заявляет о намерении вернуть его в свой состав. США и европейские страны не признают присоединения полуострова к России и ввели ряд санкций в отношении Москвы. Россия ответила зеркально. В Кремле вопрос о статусе Крыма считают закрытым. 

Автор: Михаил Юшков
Теги: Крым, главком, Украина, военная база
Материалы по теме
В Крыму ответили на стратегию Украины по «возвращению» полуострова
Политика
Киев объявил о начале разработки стратегии «возвращения Крыма»
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter