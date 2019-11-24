Политика , 24 ноя, 05:01
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Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма. Внимание на это обратило посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии.
«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — говорится в сообщении украинской дипмиссии.
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