Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма. Внимание на это обратило посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — говорится в сообщении украинской дипмиссии.

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