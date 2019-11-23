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В Крыму ответила на стратегию Украины по «возвращению» полуострова

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя в разговоре с РБК заявление представителя президента Украины в Крыму о дипломатическом пути возвращения полуострова в состав Украины, предложил ликвидировать это ведомство.

«Само представительство президента Украины в Автономной республике Крым — это совершенно надуманная, виртуальная структура, которая не имеет реальных возможностей для работы и занимается составлением разных стратегий, прежде всего направленных на возвращение Крыма в состав Украины», — сказал Цеков. «Я убежден, что они сами понимают: Крым никогда в состав Украины возвращен не будет. Правильнее было бы ликвидировать эту структуру, а средства, которые направляются на ее содержание, направить на нужды граждан Украины, тем более, там много людей, нуждающихся в помощи», — добавил он.

Также сенатор призвал Киев восстанавливать отношения с Москвой. «Второе предложение — попытаться найти политиков, которые реально оценивают ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом», — сказал Цеков. По его словам, Крым всегда будет в составе России, а Украине необходимо всеми возможными способами восстанавливать отношения с Россией, потому что без нее Украине «не стать цивилизованным государством».

Ранее представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич сообщил, что в Киеве не рассматривают силовой сценарий возвращения полуострова. Он отметил, что «и в контексте Крыма, и в контексте Донбасса» речь идет о политико-дипломатических путях.

По словам Кориневича, площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

Теги: Крым, Украина, новости РБК
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