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В Киеве заявили о войне за Крым до его ухода из «ослабевших рук» России
Москва будет слабеть, и Крым «выскользнет из ее рук», считает вице-премьер украинского правительства Дмитрий Кулеба. Украина должна быть готова к этому, даже если ждать придется долго, добавил он
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина должна продолжать борьбу за Крым, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым», — сказал Кулеба в интервью «РБК-Украина».

Вице-премьер выразил уверенность в том, что война в итоге закончится победой Украины, ей нужно только дождаться «максимального ослабления России, когда Крым просто выскользнет из ее ослабевших рук».

«Мы должны постоянно, каждую минуту быть готовы к этому моменту», — сказал Кулеба.

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По словам вице-премьера, под войной он понимает прежде всего политико-экономические акции и в долгосрочной перспективе выступает за нормализацию отношений с Россией. Однако та, отметил Кулеба, сперва должна будет заплатить за свою «агрессию», «сколько бы времени на это не ушло».

При этом вице-премьер признал, что времени может уйти много, не исключено, что ждать придется не только годы, но и десятилетия. В качестве примера Кулеба привел ситуацию с Эльзасом, возвращения которого Франция ждала с 1871 по 1918 год.

«Но когда наступил момент, она совершила рывок и забрала у Германии назад Эльзас. И мы должны быть готовы к такому же повороту событий», — подчеркнул вице-премьер.

Он также выразил уверенность в том, что и мировое сообщество никогда не согласится признать присоединение Крыма к России. Сотрудничество Запада с Москвой, по словам Кулебы, будет вестись по так называемой балтийской модели, использовавшейся после присоединения к СССР в 1940 году Литвы, Латвии и Эстонии.

«После аннексии балтийских государств Советским Союзом такой была юридическая позиция Запада: мы не признаем аннексию, замораживаем активы, связанные с аннексией, мы формально признаем легитимными те правительства, которые были в изгнании, но это не мешает нам сотрудничать с Москвой на всех остальных треках. Это та модель, в которую все зашло», — пояснил Кулеба.

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Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за присоединение полуострова. Украина считает его оккупированным и заявляет о намерении вернуть полуостров в свой состав.

В октябре 2019 года спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал аннексию Крыма Россией одним из самых больших вызовов для Украины в XXI веке. При этом Зеленский указал на необходимость «безопасной реинтеграции» Крыма и Донбасса в состав Украины. Он сослался на мировой опыт, когда «острая» стадия конфликта между странами прекращалась, однако территории при этом не возвращались в состав того или иного государства. «Устраивает такой вариант Украину? Я думаю, что нет», — заметил президент. В то же время Зеленский отметил, что ошибочно будет думать, что Киев «вернет Крым» военным путем и «уже завтра» все люди в Донбассе заговорят на украинском языке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в октябре заявил, что в Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине. «Этот вопрос был закрыт в свое время, и причины этого хорошо известны», — заявил Песков.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Крым
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