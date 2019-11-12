В Киеве заявили о войне за Крым до его ухода из «ослабевших рук» России

В Киеве заявили о войне за Крым до его ухода из «ослабевших рук» России

Москва будет слабеть, и Крым «выскользнет из ее рук», считает вице-премьер украинского правительства Дмитрий Кулеба. Украина должна быть готова к этому, даже если ждать придется долго, добавил он

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина должна продолжать борьбу за Крым, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым», — сказал Кулеба в интервью «РБК-Украина».

Вице-премьер выразил уверенность в том, что война в итоге закончится победой Украины, ей нужно только дождаться «максимального ослабления России, когда Крым просто выскользнет из ее ослабевших рук».

«Мы должны постоянно, каждую минуту быть готовы к этому моменту», — сказал Кулеба.