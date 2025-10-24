 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Эрдоган заявил о готовности принять в Турции саммит России и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Эрдоган заявил о готовности принять саммит России и США. Он отметил, что «хотел бы, чтобы встреча в Будапеште состоялась»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова принять в Стамбуле возможный саммит России и США. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak.

«Здесь еще раз проявилось значение Турции или Стамбула в видении мира. Мы готовы принять такую встречу в любой момент. Я бы хотел, чтобы встреча [президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа] в Будапеште состоялась. Мы считаем, что для прекращения этого конфликта полезен любой диалог. Мы отстаивали это с самого начала, работали над этим и заявляли, что справедливый мир возможен», — сказал он.

По словам Эрдогана, у Турции выстроены «хорошие отношения с обеими сторонами» конфликта. «Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы полны решимости использовать эту ситуацию на благо человечества», — отметил он.

Эрдоган и Трамп на встрече обсудили совместные шаги по Украине
Политика

Путин и Трамп договорились о новой встрече во время телефонного разговора 16 октября. Местом для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине предварительно был назван Будапешт. В предыдущий раз лидеры России и США встречались 15 августа в Анкоридже на Аляске.

Позднее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, так как ему показалось, что «это неправильно». Американский президент отметил, что лидеры «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин отметил, что встреча скорее не отменена, а перенесена. «Сейчас я вижу: <...> президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, какие-то споры или тем более война», — отметил он.

По словам российского президента, саммит в венгерской столице был предложен американской стороной и он согласился с этой идеей, но отметил, что подойти к встрече без подготовки, «легко» было бы ошибкой, так как не принесло бы ожидаемых результатов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой.

В мае, июне и июле в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе встреч стороны обменялись меморандумами, договорились о масштабных обменах пленными и обсудили возможности для дальнейших переговоров на уровне лидеров.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Реджеп Тайип Эрдоган Россия США Турция саммит
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Трамп счел, что Эрдоган может помочь, так как «его уважает Путин»
Политика
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения и обсудил с ним Украину
Политика
Эрдоган и Трамп на встрече обсудили совместные шаги по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу Общество, 13:48
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России Политика, 13:44
Мурашко поддержал увеличение штрафов «целевикам» в медвузах Общество, 13:43
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025 Спорт, 13:42
Суд оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей Политика, 13:41
Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ставку до 16,5% Инвестиции, 13:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 13:33
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд Финансы, 13:30
В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине Политика, 13:27
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов Общество, 13:26
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 13:23
Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России Политика, 13:21
Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17