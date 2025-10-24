Эрдоган заявил о готовности принять в Турции саммит России и США

Эрдоган заявил о готовности принять саммит России и США. Он отметил, что «хотел бы, чтобы встреча в Будапеште состоялась»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова принять в Стамбуле возможный саммит России и США. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak.

«Здесь еще раз проявилось значение Турции или Стамбула в видении мира. Мы готовы принять такую встречу в любой момент. Я бы хотел, чтобы встреча [президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа] в Будапеште состоялась. Мы считаем, что для прекращения этого конфликта полезен любой диалог. Мы отстаивали это с самого начала, работали над этим и заявляли, что справедливый мир возможен», — сказал он.

По словам Эрдогана, у Турции выстроены «хорошие отношения с обеими сторонами» конфликта. «Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы полны решимости использовать эту ситуацию на благо человечества», — отметил он.

Путин и Трамп договорились о новой встрече во время телефонного разговора 16 октября. Местом для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине предварительно был назван Будапешт. В предыдущий раз лидеры России и США встречались 15 августа в Анкоридже на Аляске.

Позднее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, так как ему показалось, что «это неправильно». Американский президент отметил, что лидеры «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин отметил, что встреча скорее не отменена, а перенесена. «Сейчас я вижу: <...> президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, какие-то споры или тем более война», — отметил он.

По словам российского президента, саммит в венгерской столице был предложен американской стороной и он согласился с этой идеей, но отметил, что подойти к встрече без подготовки, «легко» было бы ошибкой, так как не принесло бы ожидаемых результатов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой.

В мае, июне и июле в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе встреч стороны обменялись меморандумами, договорились о масштабных обменах пленными и обсудили возможности для дальнейших переговоров на уровне лидеров.