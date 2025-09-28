Эрдоган и Трамп на встрече обсудили совместные шаги по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили на переговорах в Белом доме возможные совместные шаги по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Наш президент обсудил с Трампом, какие совместные шаги могут быть предприняты, чтобы добиться мира между Россией и Украиной», — сказал Фидан (цитата по «Интерфакс»).

Встреча Трампа и Эрдогана состоялась в Вашингтоне в четверг, 25 сентября. В ходе переговоров американский лидер также назвал Эрдогана «нейтральным» и заявил, что настаивает на том, чтобы Турция прекратила покупать российскую нефть.

Трамп отметил, что закупки нефти не должны возобновляться, пока продолжается российско-украинский конфликт.

Кремль считает незаконными требования США к другим странам по прекращению импорта российской нефти и подчеркивает, что такие заявления «фактически являются угрозами».