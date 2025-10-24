 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Президенты России и США созвонились 3 июля. Кремль назвал диалог откровенным и деловым, но Трамп затем выразил свое недовольство безрезультатностью беседы. Как выяснила WSJ, разговор завершился непривычно быстро
В июле телефонный разговор президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа был «лишен теплоты», с которой они обычно общались, и продлился гораздо меньше предыдущих бесед, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник среди высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Речь идет о разговоре, состоявшемся 3 июля. Кремль по ее завершении сообщил, что беседа лидеров «шла на одной волне», была откровенной, деловой и конкретной.

Трамп оценил ее иначе: «Я недоволен. <...> Я не добился никакого прогресса». «Я думал, что он [Путин] хочет закончить конфликт быстро. Я действительно думал, что он хочет все закончить. <...> Он так хорошо, с таким уважением ведет диалог, а потом люди умирают следующей ночью», — объяснил президент США.

«В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», — прокомментировал Кремль заявления Трампа.

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против России
Финансы
Дональд Трамп

Спустя полтора месяца после этого разговора, в августе, президенты встретились на Аляске, где не получилось достичь немедленного прекращения боевых действий, на чем настаивает Трамп. В октябре политики созвонились еще раз, согласовав новую личную встречу (обсуждалось ее проведение, прежде всего, в Венгрии), однако спустя несколько дней президент США отменил саммит.

«Сейчас я вижу: <...> президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, какие-то споры или тем более война», — оценил произошедшее Путин.

