Белый дом рассказал, чего Трамп хочет от России

Трамп не увидел у России интереса и реальных действий в продвижении к миру на Украине, рассказала пресс-секретарь Левитт. Но она добавила, что лидер разочарован отсутствием прогресса в урегулировании и со стороны Киева

Президент США Дональд Трамп ожидает от России действий в рамках урегулирования на Украине, заявила его пресс-секретарь Кэролайн Левитт на брифинге.

«Что касается ситуации с Россией. Президент Трамп всегда утверждал, что введет санкции против России тогда, когда сочтет это уместным и необходимым. И вчера был именно этот день... Он не видел достаточного интереса, достаточных действий [со стороны России] в движении к миру», — сказала она.

По словам Левитт, встреча между Владимиром Путиным и Трампом полностью не отменена, в Вашингтоне надеются, что она в дальнейшем состоится и будет иметь «позитивный исход». «Президент и вся администрация надеются, что встреча может произойти когда-нибудь. Но мы должны быть уверены в том, что она будет иметь позитивный результат и Трамп с пользой потратит время», — сказала она.

«Президент хочет видеть действия, а не только разговоры», — подчеркнула пресс-секретарь.

Она добавила, что Трамп серьезно мотивирован успехом своих мирных усилий на Ближнем Востоке для завершения конфликта и на Украине, но, тем не менее, разочарован отсутствием прогресса в урегулировании со стороны обоих государств, участвующих в нем.

На прошлой неделе Трамп поговорил с Путиным по телефону, разговор он назвал продуктивным и сообщил, что одной из договоренностей стало проведение новой встречи президентов в Будапеште в ближайшие недели. На следующий день американский лидер встретился в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В ночь на 23 октября Трамп объявил, что встречи с Путиным, по крайней мере, пока что не будет. Свое решение он объяснил тем, что на ней политики вряд ли «добрались до того места, куда должны были добраться». В то же время США ввели санкции против российских компаний «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их дочерних предприятий.

Путин вечером того же дня отреагировал на действия США. По его словам, запланированная встреча была скорее перенесена, а не отменена. Проводить такой саммит без должной подготовки было бы ошибкой, отметил Путин.

Новые ограничения, как считает он, будут иметь для России «определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии». По его словам, они направлены на то, чтобы оказать давление на страну. Санкции, добавил Путин, не укрепляют российско-американские отношения, которые только стали нормализовываться.