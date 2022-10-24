В Великобритании назвали дату назначения Риши Сунака премьером

Карл III 25 октября предложит Риши Сунаку сформировать правительство. Перед этим и.о. премьера Лиз Трасс будет принята королем и официально покинет должность

Риши Сунак (Фото: Tolga Akmen / EPA / ТАСС)

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак, новый лидер правящей Консервативной партии Великобритании, вступит в должность премьер-министра во вторник, 25 октября, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства.

Согласно расписанию, которое предоставили на Даунинг-стрит, в 9:00 по местному времени (11:00 мск) исполняющий обязанности премьера Лиз Трасс проведет последнее заседание кабинета министров, а затем отправится в Букингемский дворец на аудиенцию у короля Карла III, где официально уйдет в отставку.

После этого на встречу с Карлом III отправится Сунак, ему предложат сформировать правительство. Примерно к 11:35 (13:35 мск) новый премьер выступит с речью.

Сунак остался единственным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, официально набравшим требуемые 100 голосов депутатов-тори, после того как его соперница, лидер палаты общин Пенни Мордонт объявила о выходе из предвыборной гонки. Букмекеры называли среди возможных фаворитов и экс-премьера Бориса Джонсона, но тот отказался баллотироваться.

Риши Сунак был главой Минфина с февраля 2020 года по июль. Он подал в отставку из-за несогласия с действиями Джонсона, а затем решил вступить в борьбу за пост премьера. На летних выборах он был основным соперником Лиз Трасс, но уступил ей. Трасс стала главой кабинета 6 сентября, а на 45-й день пребывания на этом посту сообщила, что уходит в отставку на фоне финансовых ошибок ее правительства.