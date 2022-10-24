Почему скандалы не помешали Риши Сунаку стать премьером

Риши Сунак стал единственным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании. Как один из самых богатых британцев, регулярно критикуемый за пристрастие к роскоши, проложил себе путь на Даунинг-стрит — в материале РБК

Риши Сунак (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Почему Риши Сунак обеспечил себе пост премьера

В понедельник, 24 октября, экс-министр финансов Риши Сунак стал лидером Консервативной партии Великобритании и обеспечил себе избрание на пост премьер-министра. Его единственная соперница, лидер палаты общин и лорд-председатель Совета по престолонаследию Пенни Мордонт покинула гонку.

Карл III может вернуться в Лондон из Сандрингемского дворца в Норфолке и уже вечером принять отставку Лиз Трасс и дать Сунаку добро на формирование правительства.

42-летний Сунак станет не только самым молодым премьер-министром за последние 200 лет, но и первым британским лидером азиатского происхождения. Трасс уже поздравила Сунака с победой и выразила ему «полную поддержку» в своем аккаунте в «Твиттере».

Газета The Guardian писала, что Сунак выступит с официальным заявлением в 14:30 по Лондону (16:30 мск), но вместо этого новый лидер Консервативной партии провел закрытую встречу с тори. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участника встречи, он призвал однопартийцев объединиться после двух отставок премьеров и отверг возможность досрочных выборов, к которым призывают лейбористы. В Сети уже появились снимки членов «Комитета 1922», играющего ключевую роль в процессе определения лидера партии, с Сунаком в центре.

«Я хотел бы поздравить Риши Сунака с тем, что он стал новым лидером нашей партии. Настало время для всей партии собраться и объединиться вокруг Риши, поскольку он продолжает важную работу по решению проблем, с которыми мы сталкиваемся как страна. Время внутренних дебатов действительно прошло, и я знаю, что под руководством Риши Сунака мы можем и будем реализовывать чаяния британского народа», — заявил председатель Консервативной партии Джейк Берри.

Назначение Сунака сопровождалось сидячей акцией протеста членов Greenpeace в Вестминстере. Около 30 человек заняли вестибюль парламента. Из-за этого телеканалу Sky News пришлось прервать трансляцию по просьбе службы безопасности. В соцсетях Greenpeace разместила такой призыв: «Пока правительство находится в хаосе, почти 7 млн человек сталкиваются с нехваткой топлива. Нам нужно, чтобы следующее правительство ввело надлежащий налог на непредвиденные расходы, чтобы утеплить дома и согреть людей этой зимой».

Как из гонки выбывали кандидаты

После того как 20 октября Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра, председатель «Комитета 1922» Грэм Брейди и глава консерваторов Джейк Берри объяснили, как будет проходить процедура выбора нового лидера партии и премьер-министра. Тем, кто захочет бороться за высший пост, необходимо будет заручиться поддержкой не менее чем 100 депутатов-консерваторов. Всего у фракции тори в палате общин 357 мандатов, а значит, в гонке не могло быть более трех участников. Окончание подсчета было назначено на 14:00 по лондонскому времени (16:00 мск) в понедельник. Предоставить список необходимого размера смог лишь Сунак: ему удалось заручиться поддержкой почти 200 депутатов. Мордонт не удалось преодолеть порог — в ее пользу высказались лишь 90 тори.

При этом первой о своих амбициях заявила именно 49-летняя Мордонт. Она не только занималась делами, связанными с траурными мероприятиями после кончины Елизаветы II, но и подписывала документы о восхождении короля Карла III на престол. Мордонт участвовала в кампании за пост премьера после ухода Бориса Джонсона, но не смогла пройти во второй тур, хотя букмекеры считали ее наиболее вероятным победителем. Первая женщина на посту министра обороны Великобритании (она возглавляла ведомство в 2019 году) и единственная — резервист британских военно-морских сил в парламенте, Мордонт имеет репутацию сильной фигуры среди тори. С 2016 года она считается ярым сторонником Brexit. В частности, Мордонт критиковала желание Лондона выйти из ЕС, но остаться с ним в таможенном союзе. В правительстве Джонсона она занимала пост младшего министра по торговым отношениям и курировала торговые соглашения с США.

Риши Сунак вторым обнародовал намерение бороться за премьерское кресло. Он был главным соперником Трасс на выборах летом 2022 года, но не смог ничего противопоставить ее обещанию снизить налоги. Несмотря на то что опросы прочили колоссальный разрыв между Трасс и Сунаком, он набрал 42,6% голосов, а Трасс — 57,4%. Примечательно, что именно его уход с поста министра финансов в июле положил начало правительственному кризису, за которым последовала отставка Джонсона.

Сунак родился в Саутгемптоне, в семье индийского происхождения, переехавшей из Восточной Африки. Он получил признание общественности за политику поддержки населения и бизнеса в период пандемии, которую он последовательно разъяснял во время многочисленных пресс-конференций. При этом его неоднократно критиковали за роскошный образ жизни. Наиболее известным эпизодом стало строительство бассейна в его доме в Йоркшире на фоне роста цен на энергоносители и продовольствие. На обогрев бассейна потребуется £13 тыс., подсчитало издание Mirror. Много внимания привлек и факт, что жена Сунака Акшата Мурти — дочь миллиардера Нараяны Мурти, сооснователя мультинациональной ИТ-компании Infosys. Супруги считаются одними из самых богатых людей Великобритании. Также Сунак был среди тех, кому пришлось заплатить штраф за участие в несанкционированных вечеринках во время пандемии.

До последнего времени ожидалось, что и Джонсон попробует вернуть себе кресло премьера. Он даже прервал свой отдых в Доминикане и вернулся в Лондон. Его сторонники активно распространяли информацию, что он может выдвинуть свою кандидатуру на выборах, тогда Джонсон стал бы главным соперником Сунака. Более 50 депутатов-тори публично поддержали возвращение экс-премьера, а в субботу, 22 октября, один из его сторонников заявил Sunday Times, что Джонсон преодолел необходимый порог в 100 голосов. Однако The Guardian поставила под сомнение такой результат. В итоге вечером в воскресенье Джонсон объявил, что ему удалось собрать 102 голоса, но он не будет выдвигать свою кандидатуру. «Есть очень хороший шанс, что я мог бы добиться успеха на выборах с членами Консервативной партии и что я действительно мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу», — говорится в заявлении Джонсона, которое цитирует The Guardian. Там также сказано, что он пытался объединить усилия с Сунаком и Мордонт «в национальных интересах», но ничего не вышло, а потому под сомнением оказалась возможность эффективно управлять страной в отсутствие единства во фракции тори. «Поэтому я боюсь, что самое лучшее — это то, что я не позволю выдвинуть свою кандидатуру и обещаю свою поддержку тому, кто добьется успеха. Я считаю, что мне есть что предложить, но я боюсь, что сейчас просто неподходящее время», — заключил Джонсон.