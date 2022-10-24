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Герасимов обсудил тему «грязной бомбы» Украины с коллегой из США

Начальник Генштаба Герасимов обсудил «грязную бомбу» Киева с генералом США Марком Милли
Часом ранее Минобороны сообщило о беседе Герасимова с британским адмиралом, они также обсудили возможное применение Украиной «грязной бомбы». Ранее Шойгу предупредил об этом коллег из Британии, Турции и Франции
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли, сообщает Минобороны.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — говорится в сообщении.

В Пентагоне в свою очередь указали, что линия связи между российским и американским ведомствами остается открытой, министр обороны США Ллойд Остин готов общаться с российскими коллегами, передает Reuters.

Ранее Минобороны сообщило, что Герасимов обсудил вопрос «грязной бомбы» с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином.

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Один из вариантов такой бомбы — подрыв установки невоенного назначения, на которой используются радиоактивные материалы. Сработавшая «грязная бомба» может привести к радиоактивному загрязнению территории.

О том, что у России есть данные о готовящейся провокации с «грязной бомбой» со стороны Украины, накануне, 23 октября, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. 23 октября он обсудил этот вопрос в телефонных переговорах с коллегами из Великобритании, Франции и Турции. В тот же день глава российского Минобороны поговорил и с шефом Пентагона, они обсуждали ситуацию на Украине. Однако в сообщениях об их беседе опасения по поводу применения «грязной бомбы» не упоминались.

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На Украине подобные обвинения опровергли и предложили отправить в страну экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

24 октября Минобороны России сообщило, что привело в готовность силы и средства к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения из-за «готовящейся провокации с «грязной бомбой». В ведомстве считают, что цель этой провокации — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Киев уже приступил к реализации плана с «грязной бомбой», в частности отдан приказ ее изготовить. «Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы», — приводит ее комментарий МИД.

По ее словам, согласно имеющимся сведениям, подрыв такого боеприпаса киевский режим планирует осуществить, замаскировав под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран.

В Кремле отметили, что западные страны сами решают, верить им или не верить информации о возможности применения «грязной бомбы». Их недоверие не устраняет угрозы, а дело России — довести сведения до министров обороны других государств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Валерий Герасимов Минобороны грязная бомба Марк Милли переговоры
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