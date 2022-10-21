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Песков отверг возможность разговора Путина и Байдена после Шойгу и Остина

Песков: телефонного разговора Путина и Байдена после беседы Шойгу и Остина не планируется
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В планах президента Владимира Путина нет телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом после беседы глав оборонных ведомств России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. В повестке нет», — сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли разговор Путина и Байдена.

21 октября состоялся второй с начала российской военной операции на Украине контакт Шойгу и Остина. Первый был в середине мая. Главы оборонных ведомств обсудили международную безопасность, в том числе конфликт на Украине. В Пентагоне указали, что Остин подчеркнул важность сохранять линии связи в условиях боевых действий. Пентагон также сообщил, что американский министр уже поговорил с украинским коллегой Алексеем Резниковым и заверил его в поддержке Украины и ее способности защищать себя.

Последний контакт Путина и Байдена состоялся в середине февраля. Тогда они по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины. Американский президент призывал российского коллегу к деэскалации.

В последнее время обсуждается возможность встречи президентов России и США на саммите G20 в Индонезии, который пройдет 15–16 ноября. Байден допустил такое развитие событий. В Кремле говорили, что российский президент собирается участвовать в мероприятии, однако формат участия будет определен непосредственно перед саммитом.

На мероприятие также пригласили президента Украины Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в объединение. В начале августа советник главы президентского офиса Михаил Подоляк говорил, что Зеленский подумает над поездкой на Бали, если там будет присутствовать Путин. В Кремле встречу Путина и Зеленского на полях саммита исключали.

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