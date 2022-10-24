Володин счел США и ЕС пособниками ядерного терроризма из-за помощи Киеву

Володин отметил, что ранее угроза «грязной бомбы» существовала до 2011 года — со стороны Усамы бен Ладена. По его мнению, «методы ядерного террора не меняются», провокацию с такой бомбой, по данным Москвы, теперь готовит Киев

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Власти США и Европы, помогая Киеву, становятся «спонсорами и пособниками ядерного терроризма», поскольку украинские силы продолжают обстрелы инфраструктуры атомных электростанций и намерены создать «грязную бомбу», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу». Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу. Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — заявил Володин.

Как отметил спикер Госдумы, 20 лет назад США сообщили, что «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) и Усама бен Ладен получили доступ к радиоактивным веществам и намерены создать «грязную бомбу», которая могла бы заразить радиацией значительную территорию. Угроза теракта с ее применением существовала до 2011 года, когда бен Ладена уничтожили, заявил Володин. По его мнению, «методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского».

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу провел три телефонных разговора — с главами Минобороны Турции Хулуси Акаром, Британии Беном Уоллесом и Франции Себастьяном Лекорню. Он сообщил им о возможной провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы». До этого о подготовке ВСУ провокации с такой бомбой сообщало «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверие источники в разных странах, в том числе на Украине».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждение о планах Киева применить такую бомбу абсурдными и опасными. Главы внешнеполитических ведомств США, Франции и Британии выпустили совместное заявление, в котором отвергли утверждения Москвы о планах Украины по ее использованию.

Детонация «грязной бомбы» представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения.