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Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции ситуацию на Украине

Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции Лекорню ситуацию на Украине
Глава Минобороны России выразил обеспокоенность по поводу «возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы»
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню ситуацию на Украине, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в сообщении.

Шойгу высказал коллеге обеспокоенность по поводу «возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Ранее о подготовке таких провокаций властями Украины писало госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники», официальный Киев эти сообщения пока не комментировал.

В прошлый раз министры разговаривали по телефону 25 августа. Это был первый их разговор, он состоялся по инициативе французской стороны, отметили в ведомстве. Шойгу и Лекорню обсуждали ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Как сообщали там, глава Минобороны России «довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции».

21 октября Шойгу созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны говорили о ситуации на Украине и других вопросах международной безопасности, сказали в российском Минобороны. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби затем уточнил, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона, который хотел прояснить ситуацию о перемещении российских войск. По его словам, информацию об этом США получили от Украины.

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