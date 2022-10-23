Шойгу предупредил Анкару о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»

Шойгу в разговоре с министром обороны Турции предупредил о провокации с «грязной бомбой»

Хулуси Акар (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Во время телефонных разговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром российской стороной была затронута возможная провокация ВСУ с применением «грязной бомбы». Об этом говорится на сайте Минобороны.

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии С.К. Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — говорится в сообщении.

Ранее госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «вызывающие доверия источники из разных стран» написали о подготовке ВСУ провокации на украинской территории с применением «грязной бомбы».

«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — написало издание.

Официальный Киев эти сообщения не комментировал.

Детонация «грязной бомбы» — один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например намеренный подрыв установки невоенного назначения.

Ранее в контексте конфликта на Украине она упоминалась относительно обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС). Тогда замглавы Запорожской области Владимир Рогов заявил, что попадание снаряда по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС будет сравнимо со взрывом «грязной бомбы».