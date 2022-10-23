Шойгу предупредил Анкару о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Вучич сравнил с «идеальным штормом» размещением в Румынии дивизии США Политика, 17:08
Нурмагомедов оценил чемпионство Махачева фразой «думал, будет легче» Спорт, 17:06
Шойгу предупредил трех иностранных коллег о провокации с «грязной бомбой» Политика, 17:01
Кравцов призвал херсонских учителей перебраться в Крым или на Кубань Политика, 16:58
Патриарх заявил о попытках «стереть» Россию за альтернативные взгляды Политика, 16:44
Камила Валиева выиграла первый турнир после допинг-скандала Спорт, 16:44
В результате теракта в Херсоне погиб один человек Политика, 16:42
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 16:23
Белгородский губернатор попросит правительство о помощи из-за обстрела ТЦ Политика, 16:19
Шойгу предупредил Анкару о возможной провокации Киева с «грязной бомбой» Политика, 16:10
Гол Чалова пяткой не помог ЦСКА удержать победу в игре с «Оренбургом» Спорт, 16:08
Глава UFC отреагировал на драку Чимаева с братом Нурмагомедова Спорт, 15:37
«Судьи загубили карьеру». Как звезды UFC отреагировали на поражение Яна Спорт, 15:37
Больше не бездомный: как помочь тем, кто оказался на улице 15:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу предупредил Анкару о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»

Шойгу в разговоре с министром обороны Турции предупредил о провокации с «грязной бомбой»
Хулуси Акар
Хулуси Акар (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Во время телефонных разговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром российской стороной была затронута возможная провокация ВСУ с применением «грязной бомбы». Об этом говорится на сайте Минобороны.

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии С.К. Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — говорится в сообщении.

Ранее госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «вызывающие доверия источники из разных стран» написали о подготовке ВСУ провокации на украинской территории с применением «грязной бомбы».

«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — написало издание.

Официальный Киев эти сообщения не комментировал.

Детонация «грязной бомбы» — один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например намеренный подрыв установки невоенного назначения.

Читайте на РБК Pro
Дивидендные аристократы США. Что лучше выбрать
Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь

Ранее в контексте конфликта на Украине она упоминалась относительно обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС). Тогда замглавы Запорожской области Владимир Рогов заявил, что попадание снаряда по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС будет сравнимо со взрывом «грязной бомбы».

Теги
Минобороны Украина Запорожская АЭС Сергей Шойгу Турция Минобороны Турции
Материалы по теме
Reuters узнал о 14 мерах Швеции для одобрения Турцией ее заявки в НАТО
Политика
Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции ситуацию на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter