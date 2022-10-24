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Стремоусов заявил о деморализации служащих ВСУ на херсонском направлении

Украинские военнослужащие видят потери подразделений и не хотят идти в бой, в сутки гибнут порядка 200 человек, сказал Стремоусов
Фото: Zohra Bensemra / Reuters
Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Моральный дух украинских военнослужащих, участвующих в боях на херсонском направлении, падает, заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала».

«Чувствуется <...> деморализация, <...> в бой идти не хотят. В основном обстрелы [устраивают]», — сказал он.

По словам Стремоусова, военные не хотят идти в бой, видя гибель наемников и сослуживцев. «[Украинские силы] идти в бой не хотят, потому что постоянно наблюдается гибель и наемников, и укронацистов, исчисляется сотнями. По 200 человек в день убивают», — добавил Стремоусов.

Минобороны регулярно называет потери украинских войск на разных направлениях фронта. Днем 23 октября в ведомстве сообщили, что ВСУ пытались атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области, но были отброшены. Тогда погибли 90 украинских военных, говорили в ведомстве.

Минобороны и власти региона неоднократно сообщали о попытках наступления украинских военных. Все атаки вооруженных сил на херсонском направлении, по словам Стремоусова, российские военные отражают.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября по итогам проведенного там референдума. С 19 октября в регионе действует военное положение, которое ввел президент России Владимир Путин. Власти Херсонской области полагают, что украинская сторона накапливает в регионе силы для широкомасштабного наступления и планирует разрушить дамбу Каховской ГЭС, из-за чего создается опасность затопления территорий. Жителей нескольких муниципалитетов 18 октября начали эвакуировать с правого берега Днепра на левый.

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