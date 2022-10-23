Стремоусов: в результате теракта в Херсоне погиб один человек

В результате теракта в Херсоне погиб один человек

Фото: truexakhersonua / Telegram

В результате взрыва самодельного устройства, привязанного к столбу в Херсоне, погиб один человек. Об этом сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль», — сказал Стремоусов.

Минздрав Херсонской области сообщил, что еще три человека получили ранения. Стремоусов заявил об одном пострадавшем — это проходивший мимо мирный житель. Пострадавшие госпитализированы в одно из лечебных учреждений региона.

В начале месяца местные власти сообщили о предотвращении теракта в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова. «Благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников теракт удалось предотвратить», — заявили тогда в экстренных службах, не упомянув подробности.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Запорожской, а также с Донецкой и Луганской народными республиками после референдумов на этих территориях.