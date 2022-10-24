Французский политик сочла США главным бенефициаром украинского кризиса
Конфликт на Украине больше всего выгоден США, заявила экс-кандидат в президенты Франции, бывший министр экологии, устойчивого развития и энергетики Сеголен Руаяль в интервью израильскому телеканалу i24news.
По мнению Руаяль, Евросоюз и Франция утратили свой нейтралитет и вынуждены присоединяться к действиям США и НАТО.
Наличие у Парижа «свободы слова» в международных делах позволило бы не допустить конфликта на Украине, считает она. «Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны», — добавила Руаяль.
С ее точки зрения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала «представителем НАТО». Политик не увидела разницы между ее словами и заявлениями Пентагона и ЦРУ.
Сеголен Руаяль представляет Социалистическую партию Франции. Она баллотировалась на пост президента Франции в 2007 году. В первом туре Руаяль набрала 25,87% голосов против 31,18% у ее ближайшего конкурента — Николя Саркози. Во втором туре она получила 46,94% голосов избирателей и уступила ему.
О том, что конфликт на Украине выгоден Соединенным Штатам, ранее говорили спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По мнению белорусского президента, за счет конфликта Соединенные Штаты хотят ослабить Россию и «поставить Европу на место». Для этого Вашингтон подталкивает Евросоюз к военному противостоянию с Москвой, говорил он. В октябре глава государства высказал мнение, что США, как и другим государствам, выгоден мир.
Президент США Джо Байден подчеркивал, что власти его страны по итогам конфликта хотели бы «видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, у которой есть средства для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии» Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 июня заявил, что Вашингтон готов поддержать «любое дипломатическое решение» на Украине, однако Россия не проявляет к этому интереса. Он подчеркнул, что США продолжат обсуждать с Украиной и союзниками «дипломатическую стратегию».
Российские власти отрицают незаинтересованность Москвы в переговорах и настаивают на обратном, обвиняя США в срыве попыток мирного урегулирования.