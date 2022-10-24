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Минобороны сообщило о подготовке Киевом «кровавой провокации»
Минобороны: власти Украины готовят «кровавую провокацию» с гибелью граждан близ Харькова
Власти Украины занимаются подготовкой к «кровавой провокации с гибелью собственных граждан» в Волчанске Харьковской области, планируется обвинить Москву, сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. Сообщение опубликовано в телеграм-канале Минобороны России.
«Во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — утверждают в министерстве.
По данным Минобороны, в Киеве намерены дискредитировать российскую армию и обвинить Москву в убийстве мирных жителей.
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