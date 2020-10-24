СМИ сообщили об отставке первого замглавы Росгвардии Ченчика

Первый заместитель директора Росгвардии — начальник Главного штаба войск генерал-полковник Сергей Ченчик уйдет в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Такая же информация появилась у «Коммерсанта», газета также ссылается на информированные источники.

По данным «Коммерсанта», проект президентского указа об отставке Ченчика уже готов, в нем говорится, что генерал-полковник освобождается от должности «в связи с организационно-штатными мероприятиями». В подготовке документа участвовал глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает издание.

Решение об отставке будет объявлено в ближайшее время, пишет газета.