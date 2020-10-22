В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко, задержанный в Москве по подозрению в мошенничестве, был освобожден от должности еще летом прошлого года после служебной проверки. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, передает «РИА Новости».

«Заявляем, что с лета 2019 года Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе», — сказал Грибакин, комментирую информацию о задержании Милейко.

Представитель Росгвардии добавил, что бывшего замдиректора уволили в связи с проверкой, которую проводило в отношении него главное управление собственной безопасности ведомства.

Накануне источники РБК и «Коммерсанта» сообщили, что Милейко задержали в Москве в рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве. ТАСС передавал, что военное следствие возбудило в отношении Милейко уголовное дело по ст. 159 УК (Мошенничество).