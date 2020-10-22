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В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко, задержанный в Москве по подозрению в мошенничестве, был освобожден от должности еще летом прошлого года после служебной проверки. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, передает «РИА Новости».

«Заявляем, что с лета 2019 года Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе», — сказал Грибакин, комментирую информацию о задержании Милейко.

Представитель Росгвардии добавил, что бывшего замдиректора уволили в связи с проверкой, которую проводило в отношении него главное управление собственной безопасности ведомства.

Накануне источники РБК и «Коммерсанта» сообщили, что Милейко задержали в Москве в рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве. ТАСС передавал, что военное следствие возбудило в отношении Милейко уголовное дело по ст. 159 УК (Мошенничество).

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии
Политика
Сергей Милейко

По данным «Коммерсанта», поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры. Внимание ведомства привлекло нежилое помещение в доме в подмосковной Балашихе, которое с 2012 года принадлежит жене Милейко Галине. Этот дом был построен для семей военнослужащих, но затем в нем открылась парикмахерская. Следствие полагает, что с помощью подложных документов помещения были оформлены на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали его супруге по заниженной стоимости.

Кроме того, по данным «Коммерсанта» и РБК, Милейко проверяют на причастность к хищению бюджетных средств и злоупотреблении при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии у компании «Спецшвейснаб», которая являлась единственным поставщиком.

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В июле прошлого года по указу президента России Владимира Путина курировавший тыловые вопросы Милейко был отправлен в отставку и уволен с военной службы. Тогда же были уволены директор департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов и начальник главного управления кадров Виктор Мацюк.

Росгвардия задержание мошенничество
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