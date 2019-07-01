«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Издание утверждает, что поводом для заявления стало сокращение полномочий. Покидает свой пост и куратор тыловых вопросов

Орден вручает Сергей Меликов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. Обладатель права носить краповый берет, бывший глава объединенной группировки по проведению КТО на Северном Кавказе и экс-полпред президента в этом регионе, Меликов ранее обладал самыми широкими полномочиями по сравнению с другими замами. После последнего перераспределения обязанностей в его ведении остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы. Это, возможно, и стало причиной отставки.

Помимо Меликова решил покинуть свой пост и курировавший тыловые вопросы Сергей Милейко. Бывший заместитель Меликова в полпредстве в СКФО, вместе с ним ушел в Росгвардию.

Именно давнее знакомство Меликова и Милейко называется как вторая возможная причина их ухода. Якобы у проверяющих возникли претензии к работе тыловых служб Росгвардии, Меликов пытался отстоять своего бывшего зама, потерпел неудачу и решил уйти.

Источник издания заявил, что генералы уходят в «никуда», однако их опыт может быть использован в других федеральных ведомствах.

В Росгвардии ситуацию прокомментировать «Коммерсанту» не смогли.